Diş ve diş etlerine karbonat sürerseniz…

Hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahip ve dünya çapında milyonlarca evde faydasından yararlanılan karbonat, sodyum açısından zengin bir kaynaktır. Birçok temizlik işini de kolaylaştırmasıyla bilinen karbonat, dişleri beyazlatma için de etkin bir maddedir. Saç ve cilt bakımında da yararlanılan karbonat, asit düzeyini azaltıp kanın doğal pH seviyesini dengelemek yoluyla vücudun genel işleyişini destekler. İşte karbonatın faydaları; Diş ve diş etine yararları Diş ve diş etleri için inanılmaz faydaları vardır. Karbonatın faydasından en etkin şekilde yararlanmak için size bir önerimiz var. Biraz kabartma tozu ve deniz tuzunu karıştırıp 30 dakika bekletin. Daha sonra parmağınızı bu karışımda ıslatarak diş ve diş etlerinize sürün. Karışımı sadece dişlerin dış kısmına değil, iç kısımlarına ve diş etlerinizin iç ve dış kısımlarına da sürün. Bu uygulama dişinizin temizlenmesine, zararlı bakterilerin yok olmasına ve dişlerin parlak olmasına neden olacaktır. Ancak dişlerinize zarar vermemek için uygulamayı çok fazla yapmaktan kaçının. Uygulamayı yaptıktan 20 dakika sonra ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Bu uygulamayı yaptıktan 15-20 dakika sonra ağzınızı çalkalayarak temizleyebilirsiniz.

Dişleri beyazlatır Sağlıklı ve beyaz dişler için düzenli olarak karbonat kullanabilirsiniz. Bunun için 1-2 tane çileği ezerek karbonata katabilir ve dişlerinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Bu karışımı dişlerin üzerine yaydıktan sonra 5-7 dakika beklemelisiniz. 7 dakika sonra karışımı çıkarmadan dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Bu uygulama dişlerinizin sağlığına ve beyazlığına fayda sağlar ama kesinlikle aşırı kullanımdan kaçının. Karışımı aşırı şekilde kullanmanız diş minelerinize zarar verebilir. Bu yüzden haftada bir veya iki haftada bir kez uygulamaya çalışmalısınız. Karbonatın diğer faydaları; Ayaklarda meydana gelen yorgunluk, mantar ve buna benzer enfeksiyon sorunlarına karşı etkilidir. Ayrıca ayak sağlığını korur, parmaklar arasında bulunan bakterileri yok eder. Böcek ısırıklarına karşı etkili: Özellikle yaz aylarında karşılaşabileceğiniz sivrisinek ve diğer böcek ısırmaları için karbonat ve su ile bir karışım yapın. Bu karışımı böcek ısırıkları veya bu nedenle oluşan yaralar üzerine sürün.

Ülser ağrısına iyi gelir: Karbonatın mide asidini nötralize ettiği için ülser ağrısının şiddetini azalttığı söylenmektedir. Bir büyük bardak suya 1-2 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek içmek, ülser ağrılarından kurtulmaya yardımcı olur. Yüz cildine faydalıdır: Bir miktar karbonatı suyla karıştırıp yüze uygulayın. Bu uygulama, ölü hücreler nedeniyle meydana gelen sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Detoks etkisi: Karbonatı suya karıştırarak banyo yapabilirsiniz. Küvete bir miktar karbonat atıp, elma ile karıştırdığınızda yorgunluğunuzu giderir, sakinleştirici özelliği vardır. Vücut temizliğine de inanılmaz katkı sağlar. Saç bakımında etkilidir: Saç sağlığınız için saç diplerine uygun miktarda karbonat serpiştirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde hem saçlarınızın güzel bir görünüm yakalamasını sağlarsınız hem de temizliğini sağlarsınız. Sivilceleri tedavi eder: Özellikle ergenlik yaşlarında olan gençlerin sık yaşadığı sorunlardan olan sivilce tedavisi için faydalanılabilir. Tırnak sağlığı için faydalı: Karbonat, oje ve sigaradan dolayı oluşan sarılıklara karşı çok etkili ve doğal bir temizleyici maddedir.