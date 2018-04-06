Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Tartar nedir?

Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirir. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı zaman içinde oluşur.

Tartar, tehlikeli ve çeşitli ağız hastalıklarına neden olabilir. Sağlıklı beslenmenin ve vücuda giren yiyeceklerin ağızdan geçtiğini bu anlamda ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, tartarı temizlemenin de kaçınılmaz olduğu ortadadır.

Diş taşını evde en doğal yöntemlerle yok etmek hiç te zor değil. İşte tartarı yok etmenin 10 yöntemi;

Limon ve nane yağı ile diş taşı tedavisi

Limon suyu asidik içeriğinden dolayı, plak ve tartarın çözülmesine yardım eder. Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

Biberiye ve nane ile tartar tedavisi

Biberiye, ağızdaki bakterileri yok eder. Diş plağının birikmesini, diş çürümesini ve ağızdaki kötü kokuyu yok eder. Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.