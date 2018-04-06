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Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.04.2018 01:24 | Son Güncelleme

Sağlıklı, beyaz, plaktan ve tartardan arınmış dişler, çoğumuzun hayali ve güzel görünmenin olmazsa olmazlarından biridir. Ancak, pek çok kişinin sorunu olan tartarlı dişler sağlıklı görünümün önündeki en büyük engellerdendir.

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Tartar nedir?

Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirir. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı zaman içinde oluşur.

Tartar, tehlikeli ve çeşitli ağız hastalıklarına neden olabilir. Sağlıklı beslenmenin ve vücuda giren yiyeceklerin ağızdan geçtiğini bu anlamda ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, tartarı temizlemenin de kaçınılmaz olduğu ortadadır.

Diş taşını evde en doğal yöntemlerle yok etmek hiç te zor değil. İşte tartarı yok etmenin 10 yöntemi;

Limon ve nane yağı ile diş taşı tedavisi

Limon suyu asidik içeriğinden dolayı, plak ve tartarın çözülmesine yardım eder. Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

Biberiye ve nane ile tartar tedavisi

Biberiye, ağızdaki bakterileri yok eder. Diş plağının birikmesini, diş çürümesini ve ağızdaki kötü kokuyu yok eder. Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

Çilek ve domates tarifi

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Hindistancevizi yağı diş taşı tedavisi

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

Aloe Vera jel ve gliserin kullanın

Hem aloe vera hem de karbonat antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Yararlı antioksidanlar içerir. Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki kez açın. Gliserin dişlerin yeniden mineralizasyon işlemini engelleyebileceğinden bu yöntemi uzun süre kullanmayın.

Portakal kabuğunu kullan

Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecektir. Veya birkaç portakalı kabuğunu soyup blenderdan geçirin ve macun yapın. Bu macunu 1-2 dakika dişlerde bekletip duruluyan. Bu yöntem sararmış dişleti beyazlatmak için de kullanılabilir.

Tartar hedefli diş macunu kullanın

Tartarı durdurmak ve ağzınızı herhangi bir enfeksiyona karşı temizlemek için üretilen diş macunu kullanın ve içinde bulunan kimyasallar tartarları kırar ve bir daha ortaya çıkmasını önler.

Daha fazla meyve ve sebze yiyin

Yemek yedikten bir saat sonra elma, kavun, havuç gibi yiyecekleri tüketin. Böylece ağzınızı temizleyebilir, dişlerini beyazlatabilir ve güçlendirebilirsiniz.

Otomatik diş fırçası

Dişlerinizi daha iyi temizleyebilmek için normal diş fırçası yerine otomatik pilli fırça kullanın.

Limon ile diş taşı temizleme

Normal fırçalama sonrası diş fırçasını biraz limon suyuna batırın. Fırçayı yumuşak hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

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Anahtar Kelimeler:
diş temizliği sağlık

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