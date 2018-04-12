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Dişlerinizi saniyeler içinde beyazlatan 4 doğal reçete

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Evinizde uygulayacağınız bu yöntemlerle kocaman ve beyaz gülüşlere sahip olabilirsiniz!

Dişlerinizi saniyeler içinde beyazlatan 4 doğal reçete

Elma sirkesi yöntemi

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Elma sirkesi temizlikten sağlığımıza kadar birçok yerde kullanılabilen mucizevi bir çözüm. Dişlerinizi beyazlatmak için 3 yemek kaşığı elma sirkesiyle 1 yemek kaşığı suyu karıştırın. Bu karışım ile dişlerinizi fırçalayın. Sirkeli suyla gargara yaparak ağız içini temizlemek de mümkün.

Muz kabuğu

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Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz kabuğu dişlerin bir numaralı ilacıdır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun iç kısmını dişlerinize sürün. Kabukta bulunan bu mineraller, diş minesi tarafından emilir ve beyazlama etkisi yaratır. Kabuğu 2 dakika boyunca dişlerinize sürün ve ardından durulayın.

Çilekle diş temizleme

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Malik asit içeren çilek, dişlerde oluşam kahve ve sigara lekelerine kesin çözümdür. İki adet çileği ezin ve karbonat diye karıştırın. Bu karışım ile dişlerinizi fırçalayın. Bu doğal macunu dişlerinize haftada 2 kez sürün.

Oksijenli su ve karbonat karışımı

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En sık kullanılan yöntemlerden biridir. Macun kıvamını alacak şekilde 2 çay kaşığı karbonatı ve 3 çay kaşığı oksijenli suyu karıştırın. Dişlerinizi bu karışım ile fırçalayın. Yalnız bu karışımı haftada 2 kez yaptıktan sonra 6 ay ara verin. Çünkü bu yöntemi sık kullanmak diş minelerine zarar verecektir.

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Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma karbonat

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