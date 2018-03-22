Doğadan gelen şifa: Süt ve soğanı karıştırınca...

Kış aylarının bitmek üzere olduğu ve mevsim geçişleriyle birlikte hastalıkların arttığı şu günlerde rahatsızlıklar da artar. Hastalıklara karşı doğal besinlerden yararlanmak hem sağlıklı olmanızı hem de tedavinin daha kalıcı ve çözüm odaklı olmasını sağlayacaktır. İyileşmek için soğanlı süt Özellikle bu mevsimlerde grip, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar had safhaya ulaşır, virüsler boy gösterir. Bu durumda bir yandan beslenmemize dikkat ederken bir yandan da bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını aramalıyız. Bir şekilde hasta olduysak size ilaç gibi gelecek süt soğan küründen bahsedelim. Nasıl hazırlanır; 1 adet soğanı rendeleyin, 1 kavanoz sütü iyice ısıtın ama kaynatmayın. Rendelediğiniz soğanları sütün içine ekleyin ve kavanozu kapatın. Kavanozu ışık geçirmeyecek şekilde bir bez veya havluyla iyice sarın ve yarım saat karanlık bir yerde bekletin. Yarım saat sonra kavanozu açıp soğanları süzün, kalan sütü 30 dakikada bir 1-2 çorba kaşığı olmak üzere gün boyu için.

İsterseniz sütün içine bal ve tarçın koyarak biraz tatlandırabilirsiniz. Süt, sarımsak ve soğan kürü Sütün içine soğan ve sarımsak koyup kaynatın. Ilık haldeyken süzüp için. Yarım litre sütün içine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş yine ince kıyılmış sarımsak koyup kaynatın. Ilık halde süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilavesiyle gün içinde kısa aralıklarla birer tatlı kaşığı içebilirsiniz. Sütün faydaları; Sağlıklı beslenme, özellikle de çocuklar için vazgeçilmez besin maddesidir. Süt, A ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun yanında önemli derecede kalsiyum ve potasyum içermektedir. Ayrıca protein ve demir gibi diğer maddeleri de içerir. Soğanın faydaları; Soğan, güçlü bir antibiyotik olarak bilinir ve hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkılarda bulunur, hastalık durumunda iyileşme sürecini hızlandırır. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Soğan kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Keskin kokusu bazen rahatsızlık verebilir ancak tüketilmesinde ciddi faydalar vardır.

Soğanlı süt kürünün faydaları nelerdir? Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir. Safra kesesi salgısını arttırdığı ve taş oluşumunu önlediği görülmüştür. Soğanlı süt kürünün düzenli olarak kullanımı kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir. Soğanlı süt kürünün aynı zamanda Kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan Alzheimer’a da iyi geldiği söyleniyor. Ayak, bacak ve vücudun belirli yerlerinde oluşan ödem ve şişliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği söyleniyor. Sarımsaklı süt kürü nasıl yapılır? Bir bardak süt ile 3-4 diş ezilmiş sarımsağı kaynatın ve soğumasını bekleyin ardından tüketebilirsiniz. Dilerseniz bal ilave edip tatlandırabilirsiniz. Sarımsaklı süt kürü Sarımsağı sağlık açısından bu kadar önemli kılan içerisinde barındırdığı B6 ve C vitaminlerinin yanında demir, kalsiyum, bakır ve manganez gibi birçok değerli mineralleri ve elementleri içermesidir.