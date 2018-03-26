Doğal afrodizyaklar gerçekten işe yarıyor mu?

Cinsel yaşamı olumlu yönde değiştirdiğini bildiğimiz afrodizyaklar gerçekten işe yarıyor mu yoksa bir şehir efsanesi mi?
Doğal afrodizyaklar gerçekten etkisini gösteriyor mu?
Cinsel yaşamı olumlu yönde değiştirdiğini bildiğimiz afrodizyaklar gerçekten işe yarıyor mu yoksa bir şehir efsanesi mi?
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"Doğal afrodizyaklar ne kadar işe yarıyor?" diye merak edenlere açıklıyoruz
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Cinsel gücü ve heyecanı artıran afrodizyak etkili gıdaların etkisi elbette var ancak tek bir şartla! O da gerçekten sağlıklı besleniyorsanız...
Cinsel hayatınızı olumlu anlamda değiştirmek istiyorsanız öncelikle sağlıklı beslendiğinize emin olacaksınız. Alkol ve sigara tüketimi, devamlı olarak paketlenmiş gıdalar ile beslenmek afrodizyak etkili gıdaların etkisini neredeyse yok eder.
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Düzenli ve sağlıklı beslenildiğinde etki gösteren doğal afrodizyaklar nelerdir? Nasıl bir etkileri vardır?
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Pul biber
Kalbe giden kan akışını hızlandırır ve ereksiyon olmayı kolaylaştırır. Tüketildiğinde daha canlı ve enerjik hissettirir.
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Muz
Magnezyum açısından son derece zengin olan muz tüketildiğinde mutluluk hissi verir. Çünkü magnezyum, mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasına yardımcı olur. Günde 1 adet muz yiyerek cinsel gücü artırmak mümkün.
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Çikolata
Bitter çikokata, en fazla afrodizyak etki yaratan gıdalardan biridir. Çikolatanın içerisinde bulunan magnezyum, fosfor ve kafein maddeleri endorfin salgılayamaya yardımcı olur. Tüketildiğinde genital bölgedeki kan akışı artar. Ancak yediğiniz çikolatanın miktarına dikkat edin. Bu yararının yanı sıra ölçüsüz tüketimi kan şekerinizin yükselmesine neden olur.
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Afrodizyaklar zararlı mıdır?
Afrodizyak etkili gıdaların aşırı tüketimi zararlı olabilir, bu sebeple tüketim miktarını çok iyi ayarlamanız gerekmektedir. Ancak bitki özlü ya da böcek afrodizyaklar zehirli olabilir. Bu tarz ilaçları kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın.
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