YEMEK

Düdüklü tencere neden patlar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Yemek pişirmesi kolay ama bir o kadar da tehlikeli. Kurallarına göre kullanmazsanız ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz!

Düdüklü tencere neden patlar?

Yemeklerin pişme süresini kısaltan düdüklü tencere, yemekleri yüksek ısı ve yüksek basınç altında pişirir.

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Düdüklü tencerelerin patlamasını önlemek için kapak kısmında pişme derecesine göre ayarlanabilen bir supap bulunuyor. Bu bahsettiğimiz supap, basınç artınca hava kaçırarak tencerenin patlamasına engel olur.

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İçinde yüksek basınç biriken düdüklü tencereyi fazla doldurmamak şart. Basınç nedeniyle oluşacak buhar için belirli bir boşluk bırakmak gerekli.

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Özellikle düdüklü tencere susuz bırakıldığında patlar. Yemeklere su eklemeden kesinlikle tencereyi ocağa koymayın.

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Tencerenin patlamaması için bu yöntem en çok bilinen kısımdır: Tencereyi ocaktan alır almaz açmayın. Tencerenin havasını almadan ve ılık hale getirmeden açmayın. Bu şekilde açarsanız patlayacaktır.

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Düdüklü tencere patladığında çok ciddi yaralanmalar olabilir. Yemeğin ısısı ve buharıyla birlikte birinci derece yanıklar meydana gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Düdüklü tencere yemek

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