YEMEK

Dümdüz bir karın için sadece 15 dakikanızı ayırın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2018 15:25 | Son Güncelleme

Aceleniz var yeni yıkadığınız kot pantolonunuzun içine giremiyor musunuz? O zaman bu tarif tam da size göre.

Dümdüz bir karın için sadece 15 dakikanızı ayırın

Aşırı stres ve gergin anlarda vücudunuz ödem toplar ve bu da karında şişkinliğe sebep olur. Bunun yanı sıra bağırsak sendromu veya yumurtalıklarda oluşan kistler de şişkinliğin farklı sebepleri olabilir.

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Acil şişliğin inmesine ihtiyacınız var ise bu durumdan kurtulmak için 15 dakikanızı ayırın:

Şişkinliği yok eden tarif nasıl hazırlanır?

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Malzemeler

2 çorba kaşığı elma sirkesi
1 su bardağı su

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2 çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın ve bu sirkeli suyu için. 15 dakika sonra karnınızın indiğini göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
şişkinlik yemek

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