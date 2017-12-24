Dünya sokaklarında popüler olan 11 otantik yemek

Seyahat etmenin en güzel yanlarından biri yerel yemeklerin tadına bakmaktır. Her ülkenin sunabileceği çok özel, çok leziz bir şey vardır ve biz her zaman bu otantik deneyimi ararız. Dünyanın ne kadar renkli olduğunu göstermek için dünyanın dört bir yanındaki en iyi sokak yemeklerini sizin için topladık.

Hindistan'daki Masala dosa

Damak zevki Türk mutfağına yakın tatlar arayanlar için bir tür krep. Yanında soslarla ve baharatlarla servis edilen bu yemek genellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Bir zamanlar Hindistan'ın güneyinde bilinen bu yemek şimdilerde ülkenin her yerinde yaygın şekilde tüketiliyor.

Türkiye’de döner kebap

Oldukça tanıdık ve bazen de basitçe "kebap" olarak adlandırılan döner kebap, Türkiye dışında da 1970'lerde Berlin'de Türk göçmenler tarafından sunuldu. O zamandan beri Almanya'nın ve Avrupa'nın çoğunun en popüler sokak gıdalardan biri haline geldi. Türkiye’de hemen hemen her sokakta büyük restoranlardan küçük büfelere kadar her yerde rastlamak mümkün olan döner, kuzu, sığır eti ya da tavuk etinin kızartılarak dilimlenmesiyle hazırlanıyor.

Almanya'da Currywurst

Köri soslu sosis. Almanya'da genellikle sosisçilerde satılır. Normal bir lokantada bulmanız zor olabilir. 1949 yılında Berlin'de Herta Heuwer tarafından bulunduğuna edildiğine inanılıyor. Sokakta satılmaya başladığı yıllarda inşaat işçileri arasında popüler olurken şimdilerde sokak lezzeti arayanların sevgilisi oldu.

Tayland'da tampon tabağı

Kendisi için rahatlıkla Tayland'ın milli yemeği denebilir. Tayland, savaş ve sel nedeniyle pirinç sıkıntısı çektiğinde II. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Pirinç tüketimini azaltmak için, Tayland Başbakanı insanların yerine erişte yemeklerini tavsiye etti. Şimdi, Tayland'daki ana yemektir.

Japonya'da Sashimi

Bu lezzeti Japonya dışında da bulabilirsiniz ama sunumu en iyi Japonya'da olur. Sashimi ince dilimlenmiş çiğ balık anlamına geliyor. Sashimi yaparken önemli olan kullanılan balıkların çok taze olması. Fileto haline getilirilen ve ince ince dilimlenen çiğ balıklar zencefil turşusu ve wasabi püresi eşliğinde servis ediliyor.

Sashimi'nin en popüler maddeleri somon, ton balığı, çekyat (fugu), kalamar ve karidestir.

Arancini İtalya'da

Bizim İtalyanların içli dolması diye tarif edebileceğimiz İtalya'nın her yerinde ayrı bir içerikle karşınıza çıkabilecek pirinç köftesi. Aranci'nin en önemli özelliği hem masrafsız hem yapımı kolay hem de çok lezzetli. Arancini, 10. yüzyılda ortaya çıkmış ve görünümü nedeniyle de çok benzediği 'küçük portakal' yani 'arancini' olarak anılmaya başlanmış.

Kanada'da Poutine

Kanada mutfağını temsil eden en önemli lezzetlerden biridir.Poutine, 1950'lerin sonlarında Centre-du-Québec bölgesinde yapılmaya başladı. Ana malzemeleri gravy sosu, tereyağı, et suyu ve patatestir.

Pirozhki, Rusya'da

Özellikle küçük kafetaryalar ve dükkanlarda bulabileceğiniz bu lezzet için poğaça benzetmesini yapabiliriz. Yarım ay şeklindeki bu hamur et, mantar ve benzeri harçlarla doldurularak servis edilir.

Çin'de Jī zhu (tavuk pençeleri)

Çin mutfağı değişik tatları ile bizi her zaman şaşırtmıştır. Tavuk ayakları (pençeleri) da bu kategorinin içine girebilir. Bunu yemek size garip gelebilir ama Çinliler bunun sağlığınız için iyi olduğuna inanıyorlar. Bu yemeğe farklı lezzetler eklenebilir. Genellikle turşu biber veya barbekü sosu gibi. Tuzlanıp kızartılabilir, ancak her zaman baharatlıdır.

Portekiz'de pastel de nata

Portekizin ulusal tatlısı olarak adlandırabiliriz. Özellikle kahve yanında tüketilmesi teklif edilir. Pastel de nata, Katolikler tarafından 18. yüzyılda üretilmiştir. Hatta uzun bir süre tarifinin gizli tutulmasına özen gösterilmiş. Şeker ve tereyağı içeren bu yumurtalı tart şimdi Portekiz'de ünlü bir sokak yemeğidir.

Peru'da Ceviche

Peru'nun ulusal mirası'nın bir parçası olark ilan edilen bu tat, en kısa anlatımla marine edilmiş taze çiğ balık olarak ifade edilebilir. Kökeni Granadalı kadınlara kadar dayanırken artık Latin Amerika'nın birçok noktasında karşınıza çıkabilir. Tadanların en çok yaptığı uyarı "çiğ balık yemem" deyip bu lezzetten mahrum kalmayın.

Eğer yurt dışına çıkacak, dünyayı dolaşacak, farklı ülkelere seyahat edecekseniz bu listeyi gözden geçirip kendinize uygun yemeği seçmenizi öneririz.