Dünya Starı Beyonce'nin Bir Hafta Boyunca Uygulayıp Forma Girdiği Şok Diyet

Dünya starı deyince insanın aklına 3-5 isim geliyor. Bunların en başında da Beyonce, Rihanna gibi isimler yer alıyor evet. Ancak Beyonce bir hafta boyunca öyle bir diyet uyguluyor ki; yağları yakıyor, protein kaybetmiyor. Sağlığından da ödün vermiyor. Nasıl mı?

Bakalım formunu neye borçluymuş;

Birinci gün:

Kahvaltı

İlk gün kahvaltıda Beyonce yeşil smoothie’ler tercih ediyor. Bunlar taze ot ve yeşil sebzelerden yapılan herhangi bir smoothie olabilir. Bunun yanında ise bir kase yoğurt tüketiyor.

Öğle yemeği

Öğle yemeğinde ise salata tercih ediyor. Ancak bu salata hemen aklımıza gelen yeşilliklerle dolu bir salata değil. Bu salatanın içinde taze lahana, mango ve avokado var!

Akşam yemeği

Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş kabak ekleyin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

İkinci gün:

Kahvaltı

İkinci gün ise sadece chia tohumu ile yapılmış puding tüketiyor. Taze meyveli olması tercih sebebi.

Öğle yemeği

İkinci gün öğle yemeğinde ise sadece zeytinyağlı avokado salatası tüketiyor. Tuz ve karabiber eklediği salataya tat vermesi için Meksika sosu da ekliyor.

Akşam yemeği

Bizim piyazımız var ya hani, Beyonce da bunun aynısını siyah fasulye ile yiyor.

Üçüncü gün:

Kahvaltı

Badem sütü ile bir tabak yulaf ezmesi. İçine de muz ve taze badem ekliyor.

Öğle yemeği

Pirinç pilavı ve mercimek yemeği tercih eden Beyonce, mercimeği bu öğünde daha bol tüketiyor.

Akşam yemeği

Et tercih etmeyen Beyonce üçüncü günün akşamında kendisini vejetaryen burgerle ödüllendiriyor.

Dördüncü gün:

Kahvaltı

Tahıllardan vazgeçmeyen Beyonce bu öğünde vegan olan tahılları yiyerek yanında bir bardak badem sütü ve yarım muz yiyor. Tahılları ise bu kahvaltıda sadece soya sütü ile tüketiyor.

Öğle yemeği

Lahanayı çok sevdiğini söyleyen Beyonce bu öğününde ise koca bir tabak lahana salatası tüketiyor. İçine ise; elma üzüm ve dijon hardalı ekliyor.

Akşam yemeği

Kendisini şımarttığı bir gün daha! Pesto soslu makarna.

Beşinci gün:

Kahvaltı

Yulaf ezmesine bu sefer de tarçın ve kırmızı elma ekliyor. Tercih ettiği süt ise badem sütü.

Öğle yemeği

Öğle yemeğinde sadece 3 kaşık köri soslu mercimek yemeği yiyor.

Akşam yemeği

Bu akşam doyurucu bir yemek tercih eden Beyonce, fırın patates ve fasulye yiyor.

Altıncı gün:

Kahvaltı

Altıncı günün kahvaltısına tatlı tatlı başlayan Beyonce; karışık meyve, Hindistan cevizi (taze) yarım avokado ve çikolatalı protein tozu tüketiyor.

Öğle yemeği

Biz Türklerin de bayıldığı Humus ve sebze quesadilla tercih ediyor.

Akşam yemeği

Kinoalı fasulye salatası ile akşam yemeği sonlandırıyor.

Yedinci gün:

Kahvaltı

Son günde de kolay bir kahvaltı tercih ediyor Beyonce. Tahıl ürünlerinin içine yarım muz doğruyor ve bunu badem sütü ile tüketiyor.

Öğle yemeği

Lahanadan burada da vazgeçmiyor ama tek başına da tüketmiyor. Bu kez de lahanaya haşlanmış nohut ekliyor ve harika bir salata yiyor.

Akşam yemeği

Birinci günün akşam yemeği ile aynı, yani: “Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş