Dünya Starı Beyonce'nin Bir Hafta Boyunca Uygulayıp Forma Girdiği Şok Diyet

Bakalım formunu neye borçluymuş;
Kahvaltı
İlk gün kahvaltıda Beyonce yeşil smoothie’ler tercih ediyor. Bunlar taze ot ve yeşil sebzelerden yapılan herhangi bir smoothie olabilir. Bunun yanında ise bir kase yoğurt tüketiyor.
Öğle yemeği
Öğle yemeğinde ise salata tercih ediyor. Ancak bu salata hemen aklımıza gelen yeşilliklerle dolu bir salata değil. Bu salatanın içinde taze lahana, mango ve avokado var!
Akşam yemeği
Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş kabak ekleyin. Baharatlarla tatlandırabilirsiniz.
Kahvaltı
İkinci gün ise sadece chia tohumu ile yapılmış puding tüketiyor. Taze meyveli olması tercih sebebi.
Öğle yemeği
İkinci gün öğle yemeğinde ise sadece zeytinyağlı avokado salatası tüketiyor. Tuz ve karabiber eklediği salataya tat vermesi için Meksika sosu da ekliyor.
Akşam yemeği
Bizim piyazımız var ya hani, Beyonce da bunun aynısını siyah fasulye ile yiyor.
Kahvaltı
Badem sütü ile bir tabak yulaf ezmesi. İçine de muz ve taze badem ekliyor.
Öğle yemeği
Pirinç pilavı ve mercimek yemeği tercih eden Beyonce, mercimeği bu öğünde daha bol tüketiyor.
Akşam yemeği
Et tercih etmeyen Beyonce üçüncü günün akşamında kendisini vejetaryen burgerle ödüllendiriyor.
Kahvaltı
Tahıllardan vazgeçmeyen Beyonce bu öğünde vegan olan tahılları yiyerek yanında bir bardak badem sütü ve yarım muz yiyor. Tahılları ise bu kahvaltıda sadece soya sütü ile tüketiyor.
Öğle yemeği
Lahanayı çok sevdiğini söyleyen Beyonce bu öğününde ise koca bir tabak lahana salatası tüketiyor. İçine ise; elma üzüm ve dijon hardalı ekliyor.
Akşam yemeği
Kendisini şımarttığı bir gün daha! Pesto soslu makarna.
Kahvaltı
Yulaf ezmesine bu sefer de tarçın ve kırmızı elma ekliyor. Tercih ettiği süt ise badem sütü.
Öğle yemeği
Öğle yemeğinde sadece 3 kaşık köri soslu mercimek yemeği yiyor.
Akşam yemeği
Bu akşam doyurucu bir yemek tercih eden Beyonce, fırın patates ve fasulye yiyor.
Kahvaltı
Altıncı günün kahvaltısına tatlı tatlı başlayan Beyonce; karışık meyve, Hindistan cevizi (taze) yarım avokado ve çikolatalı protein tozu tüketiyor.
Öğle yemeği
Biz Türklerin de bayıldığı Humus ve sebze quesadilla tercih ediyor.
Akşam yemeği
Kinoalı fasulye salatası ile akşam yemeği sonlandırıyor.
Kahvaltı
Son günde de kolay bir kahvaltı tercih ediyor Beyonce. Tahıl ürünlerinin içine yarım muz doğruyor ve bunu badem sütü ile tüketiyor.
Öğle yemeği
Lahanadan burada da vazgeçmiyor ama tek başına da tüketmiyor. Bu kez de lahanaya haşlanmış nohut ekliyor ve harika bir salata yiyor.
Akşam yemeği
Birinci günün akşam yemeği ile aynı, yani: “Haşlanmış kabaklı bir tabak erişte yemeği. Bildiğimiz erişteyi yağsız makarna yapar gibi haşlayın. Ve üzerine 1 su bardağı haşlanmış, rendelenmiş