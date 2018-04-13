YEMEK

Dünyanın en acı biberini yedi hastanelik oldu

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.04.2018 00:18 | Son Güncelleme

Katıldığı acı biber yeme yarışmasında, yalnızca 1 adet biber yiyen adam hayatındaki en büyük pişmanlığı yaşadı ancak ‘cesur adam’ imajıyla dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın en acı biberini yedi hastanelik oldu

New York Times’ta yer alan habere göre, ismi açıklanmayan 34 yaşındaki adam, televizyonda yayınlanan acı biber yeme yarışmasına katıldı. Bu yarışmada, dünyanın en acı biberi olarak bilinen Carolina Reaper’dan yalnızca bir adet yiyen adam beklenmedik bir yan etkiyle karşılaştı.

Biberi yedikten hemen sonra kuru kuru öksürmeye başlayan adam, daha sonra başında ve ensesinde hızla yayılan acı verici bir ağrı hissetti. Durum kısa sürede daha kötü bir boyuta ulaşan adam, hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastanede çekilen MR’larda, adamın beyin damarlarında, tersine çevrilebilir serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) olarak adlandırılan geçici daralma saptandı ve çok sayıda nörolojik semptomlar gözlendi. Tedavi altına alınan adamın baş ağrısı, 'gök gürültüsü' tipi olarak adlandırıldı.

Olayla ilgili detaylar BMJ Case Reports isimli dergide yayımlanırken, adama destekleyici ilaçlar verildi ve sonunda baş ağrıları tamamen ortadan kayboldu.

Acı ünitesi çok yüksek

Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sistemine göre, sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi bulunurken, bu rakam bir Carolina Reaper biberinde 2 milyondan fazla olarak kaydedildi.

New York Üniversitesi’ne bağlı ‘baş ağrısı’ uzmanlarından nörolog Dr. Lawrence C. Newman, 'Grafik üzerinde bu tip ağrılar birden ona kadar sıralanıyor ve bu ağrılar beyinde bir kanamadan da kaynaklanıyor olabilir' şeklinde konuştu. Dr. Newman, 'Bu ağrılar aniden oluşur. Eğer bu tip bir baş ağrınız varsa acilen bir uzmana görünmeniz gerekir' dedi.

RCVS neden olabilir mi?

Doktorlar RCVS'nin biberle ilişkilendirilmediğini, ancak biberin acısının kan damarlarını daraltmasına sebep olabileceğini belirttiler. Doktorlar, RCVS'nin hiçbir zaman biber yiymeyle ilişkilendirilmediğini, ancak bir biberin dikenliliğini (kapsaisini) açıklayan ana bileşenin kan damarlarıyla etkileştiğini, onları daralttığını ya da dilate ettiğini belirtildi. Acı biberler, kalp krizlerine nadiren neden olmuştur.

RCVS tipik olarak birkaç gün içinde kendi kendine geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
acı biber yemek

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