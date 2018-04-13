Dünyanın en acı biberini yedi hastanelik oldu

New York Times’ta yer alan habere göre, ismi açıklanmayan 34 yaşındaki adam, televizyonda yayınlanan acı biber yeme yarışmasına katıldı. Bu yarışmada, dünyanın en acı biberi olarak bilinen Carolina Reaper’dan yalnızca bir adet yiyen adam beklenmedik bir yan etkiyle karşılaştı.

Biberi yedikten hemen sonra kuru kuru öksürmeye başlayan adam, daha sonra başında ve ensesinde hızla yayılan acı verici bir ağrı hissetti. Durum kısa sürede daha kötü bir boyuta ulaşan adam, hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastanede çekilen MR’larda, adamın beyin damarlarında, tersine çevrilebilir serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) olarak adlandırılan geçici daralma saptandı ve çok sayıda nörolojik semptomlar gözlendi. Tedavi altına alınan adamın baş ağrısı, 'gök gürültüsü' tipi olarak adlandırıldı.

Olayla ilgili detaylar BMJ Case Reports isimli dergide yayımlanırken, adama destekleyici ilaçlar verildi ve sonunda baş ağrıları tamamen ortadan kayboldu.

Acı ünitesi çok yüksek

Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sistemine göre, sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi bulunurken, bu rakam bir Carolina Reaper biberinde 2 milyondan fazla olarak kaydedildi.