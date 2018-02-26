Dünyanın en faydalı bitkisi! Kanserin bir numaralı ilacı

Moringa, önemli mineraller içerir ve ayrıca protein, vitamin, beta-karoten, amino asitler açısından oldukça zengindir.

Dünyanın en şifalı çayı kanserin 1 numaralı ilacı

Yaprakları yüzyıllar boyunca geleneksel tıbbın bir parçası olarak kullanılan Moringa Oleifera, adını çok fazla duymadığınız ancak birçok kültürde kullanılan ve dünyanın en faydalı bitkisi olarak kabul edilen bir ağaçtır.

1 / 5 100 gram Moringa Oleifera yaprağının içeriğinde; Havucun 10 katı A vitamini, portakalın 12 katı C vitamini, sütün 17 katı kalsiyum, muzun 15 katı potasyum, ıspanağın 25 katı demir, yoğurdun 9 katı protein bulunur.

2 / 5 Dünyanın en faydalı bitkisi Dünyada ağırlıklı olarak, cilt enfeksiyonları, anemi, anksiyete, astım, katarak, nefes darlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Moringa, Asya, Afrika ve Orta Amerika’da mucize sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Ağacı, yaprağı, tohumu, kabuğu ve kerestesi ile her bölümü kullanılan moringa Malezya’da fıstık olarak da tüketilmektedir.

3 / 5 Nasıl tüketilir? Kök kısmı yaban turpu gibi tüketilmektedir. Yaprakları ise salatalarda ve haşlanarak yemeklerde kullanılır. Moringa bitkisi et, tavuk ve balık yemekleri ile sebze yemeklerinde tat veren lezzetli bir bitkidir. Bunun yanında mango meyvesiyle çorbası yapılır. Ayrıca moringa yaprakları ile çay yapılmaktadır. Moringa çayı da uzmanlar tarafından önerilen bir kullanım şeklidir. Tohumlarının ise en mucizevi özelliği içme suyunu temizlemesidir. Moringa sudaki tüm pislikleri ve mikropları temizler. Ayrıca moringa tohumu kavrularak fıstık gibi çerez olarak da tüketilebilir.

4 / 5 Moringa’nın kullanım alanları ve faydaları şöyledir; Moringa ağacının 100 gram tohumu 1 litre suya döküldüğünde suyun içerisindeki pisliklerin dibe çökmesini sağlar ve suyun içindeki bakterileri %99 oranında öldürür. Görme kalitesini artırarak var olan göz rahatsızlıklarını tedavi edicidir. Ülser ve yara tedavisinde etkilidir. Kulak ve baş ağrılarını hafifleticidir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.