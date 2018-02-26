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Dünyanın en faydalı bitkisi! Kanserin bir numaralı ilacı

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2018 23:51 | Son Güncelleme

Yaprakları yüzyıllar boyunca geleneksel tıbbın bir parçası olarak kullanılan Moringa Oleifera, adını çok fazla duymadığınız ancak birçok kültürde kullanılan ve dünyanın en faydalı bitkisi olarak kabul edilen bir ağaçtır.

Moringa, önemli mineraller içerir ve ayrıca protein, vitamin, beta-karoten, amino asitler açısından oldukça zengindir.

Dünyanın en şifalı çayı kanserin 1 numaralı ilacı

Yaprakları yüzyıllar boyunca geleneksel tıbbın bir parçası olarak kullanılan Moringa Oleifera, adını çok fazla duymadığınız ancak birçok kültürde kullanılan ve dünyanın en faydalı bitkisi olarak kabul edilen bir ağaçtır.

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100 gram Moringa Oleifera yaprağının içeriğinde;

100 gram Moringa Oleifera yaprağının içeriğinde;
Havucun 10 katı A vitamini, portakalın 12 katı C vitamini, sütün 17 katı kalsiyum, muzun 15 katı potasyum, ıspanağın 25 katı demir, yoğurdun 9 katı protein bulunur.
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Dünyanın en faydalı bitkisi

Dünyanın en faydalı bitkisi
Dünyada ağırlıklı olarak, cilt enfeksiyonları, anemi, anksiyete, astım, katarak, nefes darlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Moringa, Asya, Afrika ve Orta Amerika’da mucize sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Ağacı, yaprağı, tohumu, kabuğu ve kerestesi ile her bölümü kullanılan moringa Malezya’da fıstık olarak da tüketilmektedir.
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Nasıl tüketilir?

Nasıl tüketilir?
Kök kısmı yaban turpu gibi tüketilmektedir. Yaprakları ise salatalarda ve haşlanarak yemeklerde kullanılır. Moringa bitkisi et, tavuk ve balık yemekleri ile sebze yemeklerinde tat veren lezzetli bir bitkidir. Bunun yanında mango meyvesiyle çorbası yapılır. Ayrıca moringa yaprakları ile çay yapılmaktadır. Moringa çayı da uzmanlar tarafından önerilen bir kullanım şeklidir. Tohumlarının ise en mucizevi özelliği içme suyunu temizlemesidir. Moringa sudaki tüm pislikleri ve mikropları temizler. Ayrıca moringa tohumu kavrularak fıstık gibi çerez olarak da tüketilebilir.
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Moringa’nın kullanım alanları ve faydaları şöyledir;

Moringa’nın kullanım alanları ve faydaları şöyledir;
Moringa ağacının 100 gram tohumu 1 litre suya döküldüğünde suyun içerisindeki pisliklerin dibe çökmesini sağlar ve suyun içindeki bakterileri %99 oranında öldürür. Görme kalitesini artırarak var olan göz rahatsızlıklarını tedavi edicidir. Ülser ve yara tedavisinde etkilidir. Kulak ve baş ağrılarını hafifleticidir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.
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Kansere karşı önleyici olduğu birçok araştırmaya göre kanıtlanmıştır

Kansere karşı önleyici olduğu birçok araştırmaya göre kanıtlanmıştır
Besleyici özelliği sayesinde vücudunuzun vitamin ve mineral depolamasına yardımcı olan moringa çayı bağırsaklar üzerinde arındırıcı etki sunmaktadır. Sindirim sistemi üzerinde sağlamış olduğu düzenleyici ve dengeleyici etkisi sayesinde yaklaşık olarak 8-12 saat boyunca koruyucu bir etki sunar. İçeriğindeki antioksidan sayesinde karaciğeri korur, diyabete olumlu etki eder. Hücrelerde yenileyici özellik sunarak cildin yenilenmesini ve saçların sağlıklı olmasını ve yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Enfeksiyonlarla savaşır, vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Ödemi yok eder, ödem oluşmasını engeller. Bağırsaklardaki parazitleri önler ve karındaki şişliğin azalmasını sağlar. Bunun yanında vücuttaki fazla gazın dışarı atılmasına yardımcı olarak sindirim üzerinde olumlu etkiler yaratır.
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moringa sağlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kim ithal ediyor? yazıktır umutlarla oynamayın.
gaziantep de yetisiyo da o kadar herseye faydasi var diyorsunuz kaniti varmi malesef yok
Bu bizim bildiğimiz akasya ağacının yaprakları
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