Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor

Doğru pişirmek o kadar önemli ki, şeflerin bir kuşaktan diğerine aktardığı sırlarla dolu. Sizin için yemeklerinizi dünyanın en iyi mutfaklarına layık kılacak numaralar topladık. Belki de çoğunu biliyorsunuz...

***** Kırmızı acı biber seviyorsunuz ancak çok da yanmak istemiyorsanız bu yöntem sizin için... Biberin tohumlarını ve damarlarını çıkarın ve soğuk suyla durulayın. Acı tadı azalacaktır.

*****Tatlı yaparken krema yerine yumurta akı kullanabilirsiniz. Bu fikir diyet yapanların hoşuna gidebilir.

* Sebzeleri kaynar su veya soğuk suyun içine koyup koymayacağınızdan emin değilseniz, şu ipucunu unutmayın: yer altında yetişen sebzeler soğuk suya ihtiyaç duyar, zeminin üzerinde büyüyen sebzelerse sıcak su ister.

***** Yumurta akını çırparken kıvamının tutup tutmadığını anlamak için kabı ters çevirin. Dökülmüyorsa kıvamı olmuş demektir.

***** Salatalarınızda farklı bir tat ve ekstra vitamin arıyorsanız fırınlanmış kırmızı pancar kullanabilirsiniz.

***** Soğanı daha kolay kesmek için görseldeki yöntemi izleyebilirsiniz.

***** Makarnanızın birbirine yapışmasına izin vermeyecek bir numara, mümkün olduğunca fazla su kullanmaktır. 100 gr makarna için 1 litre su kullanmak, mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

*****Tatlı hamur işleri için mükemmel hamurun sırrı basittir: un ağırlığı şeker ağırlığına eşit olmalı ve yumurtanın ağırlığı tereyağının ağırlığına eşit olmalıdır.

*****Yumuşak bir patates püresi istiyorsanız süt tozu, daha pofuduk bir püre için de kabartma tozu kullanabilirsiniz.

***** Limon, portakal gibi meyvelerden daha fazla su elde etmek istiyorsanız biraz mikrodalga fırında ısıtmanız yeterli olacaktır.

***** Kızartma yağınızın yeterince ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için ahşap bir çubuk kullanın. Çubuğun etrafında kabarcıklar oluşuyorsa kızartma yapmanın vakti gelmiş demektir.

* Köftenizi daha lezzetli hale getirmek için soğanları az yağda biraz öldürün.

***** Her şefin ideal biftek hazırlama sırrı vardır mutlaka. Ancak bir sır hepsi için ortaktır. Kızartma tavası çok sıcak olmalı, hatta üzerinde duman tütmelidir.