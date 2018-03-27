Dünyanın en tehlikeli 10 yiyeceği

Öyle yiyecekler vardır ki, yemeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekir. Kim bilir belki de buzdolabınızda bu yiyeceklerden vardır. Listemize bir göz atın ve bu tehlikeli besinler hakkında bilgi sahibi olun.

Fugu (kirpi balığı)

Japonya'da tüketilen bu balığın cildinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir olan tetrodotoksin vardır. Üstelik bu zehrin panzehiri bulunmuyor. Ancak tadanların söylediğine göre balığı en zehirli yeri olan karaciğeri aynı zamanda en lezzetlisi de. Japonya'da tüketimi sıkı kanunlarla denetlenen bu balığı pişirecek aşçıların en az üç yıl eğitim alması zorunlu. Şefler bu yemeği hazırlamak ve tehlikeli organların etrafında çalışabilmek için özel olarak vasıflı olmalıdırlar.

Maymun beyinleri

Bazı Asya ve Afrika kabilelerinde maymun beyni yemek olarak tüketiliyor. Ancak, maymun beyni yemek insan beyninde hasara yol açan ve ölümcül olabilen Creutzfeldt-Jakob hastalığının sebebi olarak biliniyor.

Kaju fıstığı

Brezilya’ya özgü olan bu fıstığın da tehlikeli yiyecekler arasında olmasının bir nedeni var. Son yıllarda, tüketilen kuruyemişler arasında popüler olan Kaju, çiğ haliyle zehirli sarmaşıklarda da bulunan ve insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit eden bir kimyasal içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, kajunun çiğ tüketilmemesini öneriyor.