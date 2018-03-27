Dünyanın en tehlikeli 10 yiyeceği

Öyle yiyecekler vardır ki, yemeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekir. Kim bilir belki de buzdolabınızda bu yiyeceklerden vardır. Listemize bir göz atın ve bu tehlikeli besinler hakkında bilgi sahibi olun.
Fugu (kirpi balığı)
Japonya'da tüketilen bu balığın cildinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir olan tetrodotoksin vardır. Üstelik bu zehrin panzehiri bulunmuyor. Ancak tadanların söylediğine göre balığı en zehirli yeri olan karaciğeri aynı zamanda en lezzetlisi de. Japonya'da tüketimi sıkı kanunlarla denetlenen bu balığı pişirecek aşçıların en az üç yıl eğitim alması zorunlu. Şefler bu yemeği hazırlamak ve tehlikeli organların etrafında çalışabilmek için özel olarak vasıflı olmalıdırlar.
Maymun beyinleri
Bazı Asya ve Afrika kabilelerinde maymun beyni yemek olarak tüketiliyor. Ancak, maymun beyni yemek insan beyninde hasara yol açan ve ölümcül olabilen Creutzfeldt-Jakob hastalığının sebebi olarak biliniyor.
Kaju fıstığı
Brezilya’ya özgü olan bu fıstığın da tehlikeli yiyecekler arasında olmasının bir nedeni var. Son yıllarda, tüketilen kuruyemişler arasında popüler olan Kaju, çiğ haliyle zehirli sarmaşıklarda da bulunan ve insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit eden bir kimyasal içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, kajunun çiğ tüketilmemesini öneriyor.
Hákarl
İzlanda'ya özgü Hákarl adındaki bu yemek Grönland köpek balığından yapılıyor. Bu köpek balıklarının böbrekleri idrar yolu bulunmuyor. Bu yüzden vücutlarındaki bütün toksinler derilerine ve etlerine geçmiş oluyor. Hákarl, 5-6 ay süren özel bir fermantasyon sürecinden sonra sertleştirilip kurutulur. Tüketimi de daha sonra yapılır. Bu yemek çavdar ekmeği ile servis edilir.
Pangium edule (Futbol topu meyvesi)
Malezya’ya özgü lezzetli bir meyvedir. Ancak doğru şekilde hazırlanmadan tüketilirse hidrojen siyanür içeriyor. Hazırlık süreci ise oldukça zahmetli. Tohumları çıkarıp kabukları olmadan kaynatılıp daha sonra muz yaprağı ve külle birlikte toprağa gömmek gerekiyor. Tabi ki sonrasında da 40 gün bekletmek lazım. C vitamini ve demir için mükemmel bir kaynak olarak gösterilir.
Sannakji (canlı ahtapot)
Güney Kore ve Japonya'da popüler olan Sannakji henüz ölmüş ama kolları hala hareket ederken servise sunulmuş ahtapot demek. Yılda 6 kişinin boğularak ölmesine sebep olan bu yemeği tüketmek gerçekten de cesaret istiyor.
Buradaki tehlike, ahtapotun vantuzlarının , hayvan zaten ölmüş olsa bile , kavrama gücüne sahip olmalarıdır. Uzmanlar, sannakjiyi yerken, küçük parçalar şeklinde dilimlemeyi ve dikkatli bir şekilde çiğnemeyi öneriyor .
Kanlı istiridyeler
Güneydoğu Asya'da toplanan bu istiridye, yumuşak dokularındaki kırmızı hemoglobin sıvısından dolayı adını almıştır. Çok düşük oksijenli alanlarda yaşarlar. Hepatit A ve E içeren virüs ve bakterilerle beslenen bu midyeler dizanteriye yol açabiliyorlar.
Manyok (manioc)
Bu kök sebzesi, yararlı besinler ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir. Güney Amerika'ya özgü, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir.
Besleyici içeriklere ve dayanıklı nişastaya sahip bu kök bitkinin kusuru ise iyi pişirilmediği zaman siyanür üretip yiyen kişiyi zehirleyebilir.
mürver
Bu meyveler oldukça lezzetli görünüyor ve dünya çapında yaygın olarak yetişiyor. Ama kesinlikle kasvetli bir tarafı da var. Yaprakları ve meyvelerinin çekirdekleri siyanür içeriyor. Tam olarak olgunlaşmadan ve pişirilmeden yenirse çok tehlikeli olan bu bitki uygun kullanımında ise grip virüsü için en güçlü savaşçılardan biri haline geliyor.
Ackee
Bu tuhaf görünümlü ve gizemli bitki Jamaika'nın ulusal meyvesi. Ancak fotoğrafta görülen siyah çekirdekleri çıkarmadan ve tam olgunlaşmadan yerseniz içerdiği hipoglisin A ve hipoglisin B toksinleri "Jamaika kusma hastalığı" adı verilen bir sağlık problemine yol açıyor.
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