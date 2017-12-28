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Efsaneye dayanan şifa: Ayı Gülü

Efsaneye dayanan şifa: Ayı Gülü

Efsaneye dayanan şifa: Ayı Gülü

Şakayık adıyla da tanınan Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açan ayı gülü, kökü ve tohumlarında şifa bulunan bir bitkidir.

Ülkemizde 6 türü bulunan ayı gülü insan sağlığı açısından çok faydalıdır. Hakkında çeşitli efsaneler de bulunan ayı gülü hakkındaki bir efsaneye göre, tanrılar tarafından çok beğenilen ve kur yapılan Paeonia adındaki güzeller güzeli periyi kıskanan kıskanç bir tanrıça onu bin yapraklı bir çiçeğe dönüştürür. Bu çiçek, bir şakayık'tır (ayı gülü). İşte, efsane zamandan beri bu güzellik sembolü göz kamaştırıcı renk ve koku gösterisiyle her ilkbaharı aydınlatır.

İçindekiler:

Uçan yağ

Tanen

Paeonol

Nişasta

Peregrinin

Faydaları:

Sar’a: İçerdiği paenol sayesinde yatıştırıcı etki yapar. Ayı gülü kökü ya da çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Adet söktürücü: Çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Kan durdurucu: Çiçeklerinin kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Safra ve balgam çıkarır: Tohumundan 5-6 gram suyla içilir.

Sarılık: Ayı gülü çiçekleri, ayrık otu köküyle kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk içilmeye devam edilir.

Karaciğer ve böbrek: 15 gram tohum suyla içilir.

Mide ve bağırsaklar: İki silme yemek kaşığı kök ve tohum karışımı, 1 litre suya katılarak kaynatılır. Elde edilen su balla tatlandırılarak içilir.

Anjin: Çiçeği, kekik ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Verem: Şakayık çiçeği, sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılıp içilir.

İshal: Çiçeği kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk içilir.

Mesane iltihabı: Şakayık çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Bağırsak kolitleri: Çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

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