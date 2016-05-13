Eğer 7 Gün Boyunca Aç Karna Sarımsak ve Bal Yerseniz Vücudunuza Bu Oluyor!

Sarımsak yemeğe güzel bir lezzet vermesinin yanı sıra aynı zamanda birçok rahatsızlığı tedavi edebilen güçlü bir gıdadır.

Sarımsak dünya mutfaklarında en yaygın olarak kullanılan malzemelerden biri. Yemeğe güzel bir lezzet vermesinin yanı sıra aynı zamanda birçok rahatsızlığı tedavi edebilen güçlü bir gıdadır.

Sarımsağı çiğ tüketmek, çok güçlü ve muhteşem bir ilaç etkisindedir.

Sarımsak yüksek kan basıncını ve kolesterolü düşürür, koroner kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizini önler. Aynı zamanda damar tıkanıklığının etkilerini azaltır.

Bahar nezlesi, seyahat ishali, soğuk algınlığı, grip böcek ısırıkları ve mantar enfeksiyonları gibi günlük rahatsızlıklardan muzdaripseniz, sarımsak bu sorunlarınızda size yardımcı olabilir.

Sarımsak ayrıca, osteoartrit, diyabet ve büyümüş prostat gibi rahatsızlıkların belirtilerini kontrol etmenize de yardımcı olur.

Sarımsak, bağışıklık sisteminizi ve vücudunuzun toksinlerden arınma yeteneğini yükseltir. Soğan ve zencefil ile birleştirildiğinde kemoterapinin ardından toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

Peki sarımsak yağı, sarımsağın kendisi kadar yararlı mı?

Sarımsağı nasıl kullanmalı?

Sarımsağı tüketmenin en iyi yolu çiğ tüketmek, çünkü sarımsağın aktif bileşeni olan 'allicin', ısıyla etkisiz hale geliyor. Sarımsağı yemeden 15 dakika önce ezip dövün. Sarımsağı ezmek, allicin'in daha fazlasının vücut tarafından kullanılabilmesini sağlayan bir reaksiyonu tetikler.

Ağızdaki Sarımsak Kokusundan Kurtulmanın En Kolay Yolu!

Sarımsak, aç karna yenmeli çünkü mide çok dolu olduğunda, yiyeceklerdeki besinlerin emilmesi ve işlenmesi zorlaşır.

Çiğ Sarımsak ve Bal

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. 1 kaşık bal ile karıştırın.

Bu karışımı her gün tüketirseniz kendinizi daha enerjik ve daha sağlıklı hissedeceksiniz.

Sarımsaklı Grip Toniği

Eğer cildiniz hassassa bir eldiven giyin. Bu toniği hazırlarken elinizle gözlerinizi ovalamayın, çünkü içindeki doğal yağlardan bazıları cilt kızarıklığına veya cilt yanmasına neden olabilir.

Malzeme Listesi

Kabaca doğranmış 1/2 adet soğan

3 diş kabaca doğranmış sarımsak

2 adet kırmızı acı biber, kabaca doğranmış

1 yemek kaşığı doğranmış zencefil

1 adet limonun suyu

Çiğ ve filtresiz elma sirkesi

Hazırlanışı

Yaklaşık 350-500 ml büyüklüğünde bir cam kavanoza kabaca doğranmış soğanları koyun. Ardından doğranmış sarımsakları ilave edin. Doğranmış acı kırmızı biberleri çekirdekleriyle beraber ilave edin.

Doğranmış zencefili kavanoza dikkatlice yerleştirin. Limonu ayrı bir kapta sıkın, içinden limon çekirdeklerini çıkarıp kavanozda zencefillerin üzerine dökün.

Son olarak, kavanozun üstünde 1 cm boşluk kalacak kadar elma sirkesi ilave edin. Kavanozun kapağını kapatın ve tezgahta veya kilerde muhafaza edin.

Artık bu şifalı toniği, boğaz, soğuk algınlığı ve grip rahatsızlıklarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

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