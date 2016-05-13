YEMEK

Eğer 7 Gün Boyunca Aç Karna Sarımsak ve Bal Yerseniz Vücudunuza Bu Oluyor!

Eğer 7 Gün Boyunca Aç Karna Sarımsak ve Bal Yerseniz Vücudunuza Bu Oluyor!

Eğer 7 Gün Boyunca Aç Karna Sarımsak ve Bal Yerseniz Vücudunuza Bu Oluyor!

Sarımsak yemeğe güzel bir lezzet vermesinin yanı sıra aynı zamanda birçok rahatsızlığı tedavi edebilen güçlü bir gıdadır.

Sarımsak dünya mutfaklarında en yaygın olarak kullanılan malzemelerden biri. Yemeğe güzel bir lezzet vermesinin yanı sıra aynı zamanda birçok rahatsızlığı tedavi edebilen güçlü bir gıdadır.

Sarımsağı çiğ tüketmek, çok güçlü ve muhteşem bir ilaç etkisindedir.

Sarımsak yüksek kan basıncını ve kolesterolü düşürür, koroner kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizini önler. Aynı zamanda damar tıkanıklığının etkilerini azaltır.

Bahar nezlesi, seyahat ishali, soğuk algınlığı, grip böcek ısırıkları ve mantar enfeksiyonları gibi günlük rahatsızlıklardan muzdaripseniz, sarımsak bu sorunlarınızda size yardımcı olabilir.

Sarımsak ayrıca, osteoartrit, diyabet ve büyümüş prostat gibi rahatsızlıkların belirtilerini kontrol etmenize de yardımcı olur.

Sarımsak, bağışıklık sisteminizi ve vücudunuzun toksinlerden arınma yeteneğini yükseltir. Soğan ve zencefil ile birleştirildiğinde kemoterapinin ardından toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

Peki sarımsak yağı, sarımsağın kendisi kadar yararlı mı?

Sarımsağı nasıl kullanmalı?

Sarımsağı tüketmenin en iyi yolu çiğ tüketmek, çünkü sarımsağın aktif bileşeni olan 'allicin', ısıyla etkisiz hale geliyor. Sarımsağı yemeden 15 dakika önce ezip dövün. Sarımsağı ezmek, allicin'in daha fazlasının vücut tarafından kullanılabilmesini sağlayan bir reaksiyonu tetikler.

Ağızdaki Sarımsak Kokusundan Kurtulmanın En Kolay Yolu!

Sarımsak, aç karna yenmeli çünkü mide çok dolu olduğunda, yiyeceklerdeki besinlerin emilmesi ve işlenmesi zorlaşır.

Çiğ Sarımsak ve Bal

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. 1 kaşık bal ile karıştırın.

Bu karışımı her gün tüketirseniz kendinizi daha enerjik ve daha sağlıklı hissedeceksiniz.

Sarımsaklı Grip Toniği

Eğer cildiniz hassassa bir eldiven giyin. Bu toniği hazırlarken elinizle gözlerinizi ovalamayın, çünkü içindeki doğal yağlardan bazıları cilt kızarıklığına veya cilt yanmasına neden olabilir.

Malzeme Listesi

  • Kabaca doğranmış 1/2 adet soğan
  • 3 diş kabaca doğranmış sarımsak
  • 2 adet kırmızı acı biber, kabaca doğranmış
  • 1 yemek kaşığı doğranmış zencefil
  • 1 adet limonun suyu
  • Çiğ ve filtresiz elma sirkesi

Hazırlanışı

Yaklaşık 350-500 ml büyüklüğünde bir cam kavanoza kabaca doğranmış soğanları koyun. Ardından doğranmış sarımsakları ilave edin. Doğranmış acı kırmızı biberleri çekirdekleriyle beraber ilave edin.

Doğranmış zencefili kavanoza dikkatlice yerleştirin. Limonu ayrı bir kapta sıkın, içinden limon çekirdeklerini çıkarıp kavanozda zencefillerin üzerine dökün.

Son olarak, kavanozun üstünde 1 cm boşluk kalacak kadar elma sirkesi ilave edin. Kavanozun kapağını kapatın ve tezgahta veya kilerde muhafaza edin.

Artık bu şifalı toniği, boğaz, soğuk algınlığı ve grip rahatsızlıklarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sarımsaklı İncik Nasıl Yapılır?

Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 299 Oy
    BENCE BOL SARIMSAKLI BİR KELLE PAÇA SİZİ CANLANDIRIR
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  • 4 Oy
    @drosera1 işkembede iyidir. bol sarımsaklı baharatlı ve limon yağ eklenmiş.
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  • 253 Oy
    bu olanlar için balın sahte değil değil gerçek bir bal olması gerek. aksi takdirde sizi hasta da edebilir.
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  • 133 Oy
    @emre_1918 Bu yazıyı beğenmeyenler sahte bal yapanlar mı acaba.
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  • 177 Oy
    sarımsak, zerdaçal, saf zeytinyağ, soğan, kefir, ve evde yapılan sirke. zevkinize göre tüketin.
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  • 82 Oy
    Bu güzel mesajı beğenmeyenleri düşünemiyorum.
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  • 137 Oy
    angut otu . salaklama çayı . gerzosilik balı nı 3 gün yemeklerden sonra sinamadan evvel yada dizlerden evvel yerseniz 18 günde 6 kilo veriyorsunuz . kimemi ? bu yazıyı yazdırmama sebep olan salağa... lütfen pudra şeker kullanmayın
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  • 113 Oy
    filtresiz ha!nıhahaha
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  • 11 Oy
    sinamekini unuttunuz,
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