YEMEK

Ekmek üstünde bulunan tek çizginin anlamını biliyor muydunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Merak edenlere o etkileyici hikayeyi anlatalım...

Ekmek üstünde bulunan tek çizginin anlamını biliyor muydunuz?

Ekmeğin üstündeki o çizginin anlamı:

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Baştan söyleyelim, bu hikaye oldukça etkileyici :)

Orhan Gazi, Bursa fethinden sonra Uludağ'ın eteklerinde bulunan fırıncıları denetlemeye çıkar. Girdiği bir fırında ekmeğin üzerinde 3 çizgi olduğunu görür. Fırıncıya ekmeğin üstünde neden 3 çizgi olduğunu sorar.

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Bunun üzerine fırıncı: "Biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek tanrı, oğul ve kutsal ruhu hatırlatsın diye 3 çizgi çekeriz" der. Orhan Gazi, fırıncının açıklamasından oldukça etkilenir. Bunun üstüne bir ferman yayınlar:

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"Bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar, Allah'tan başka ilah olmadığını işeret etmek için ekmeğin üstüne bir çizgi çeke!" diye buyurur. Bu fermandan sonra bütün Müslüman fırıncılar ekmeklerin üstüne tek çizgi çekmeye başlar. O gün bugündür ekmekler fırınlarda böyle pişer.

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Anahtar Kelimeler:
Ekmek yemek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence iki cizgi yeterli. :) daha guzel gorunur.illaki dine baglamamak gerkir.
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