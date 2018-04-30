YEMEK

Ellerinize sağlık: Mayasız kıtır kıtır poğaça

sanaturkiye sanaturkiye
YAPSANA HABERLERİ  | 30.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Maya olmadan da mükemmel poğaçalar yapabilirsiniz. Yanına bir de çay demlediniz mi tamamdır :)

Ellerinize sağlık: Mayasız kıtır kıtır poğaça

Malzemeler:

Hamuru için:

  • ½ su bardağı eritilmiş Sana Hamurişi
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1,5 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

İçi için:

  • 100 gr beyaz peynir
  • ½ demet maydanoz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
Pişirme Önerisi:

190 °C fırında 25 dakika pişirin.

Yapılışı:

  • Derin bir yoğurma kabına eritilmiş Sana Hamurişi, yumurta, süt, tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyip çırpın.
  • Ardından azar azar unu ekleyin ve hamuru elinize yapışmayacak yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
  • Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.
  • İç harcı için, maydanozları yıkayıp yapraklarını ayıklayın; ince ince doğrayın.
  • Peyniri çatalla ezin ve üzerine kıyılmış maydanozu ekleyin.
  • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp eliniz yardımıyla açın, içine harçtan koyun, uçlarını ortada kapatın ve tekrar yuvarlayıp şekil verin.
  • Poğaçaları yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve bir çatalın sırtı ile çizgiler çizerek şekil verin.
  • Önceden ısıtılmış 190 °C fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
poğaça mayasız poğaca tarif

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Survivor 2018 60. bölüm fragmanı! Sembol oyununda Ümit Karan'ın korkutan kazası!

Survivor 2018 60. bölüm fragmanı! Sembol oyununda Ümit Karan'ın korkutan kazası!

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

Tabiatın insanlığa armağanı: Guava

Tabiatın insanlığa armağanı: Guava

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çabucak hazır: Pratik su böreği

Çabucak hazır: Pratik su böreği

Mis gibi koktu: Kahve çekirdeği kurabiye

Mis gibi koktu: Kahve çekirdeği kurabiye

Bahar geldi demektir: Peynirli çiçek poğaça

Bahar geldi demektir: Peynirli çiçek poğaça

Uzayan keyif: Kavurmalı tepsi böreği

Uzayan keyif: Kavurmalı tepsi böreği

Yeni enfes ikili: Reçelli Çay Kurabiyesi

Yeni enfes ikili: Reçelli Çay Kurabiyesi

Adıyla tadıyla: Sebzeli tart tarifi

Adıyla tadıyla: Sebzeli tart tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.