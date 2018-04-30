Ellerinize sağlık: Mayasız kıtır kıtır poğaça

Malzemeler:
Hamuru için:
- ½ su bardağı eritilmiş Sana Hamurişi
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
- 1,5 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
İçi için:
- 100 gr beyaz peynir
- ½ demet maydanoz
Üzeri için:
Pişirme Önerisi:
190 °C fırında 25 dakika pişirin.
Yapılışı:
- Derin bir yoğurma kabına eritilmiş Sana Hamurişi, yumurta, süt, tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyip çırpın.
- Ardından azar azar unu ekleyin ve hamuru elinize yapışmayacak yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
- Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.
- İç harcı için, maydanozları yıkayıp yapraklarını ayıklayın; ince ince doğrayın.
- Peyniri çatalla ezin ve üzerine kıyılmış maydanozu ekleyin.
- Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp eliniz yardımıyla açın, içine harçtan koyun, uçlarını ortada kapatın ve tekrar yuvarlayıp şekil verin.
- Poğaçaları yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve bir çatalın sırtı ile çizgiler çizerek şekil verin.
- Önceden ısıtılmış 190 °C fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
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