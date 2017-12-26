Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız!

Çok az kişinin bildiği püf noktaları

1 / 12 Kabak gibi sebzelerin tohumlarını çabucak çıkarmak için dondurma kaşığı kullanın. Keskin kenarları sebzelerdeki tohumları kolaylıkla sıyıracaktır.

2 / 12 Yaptığınız yemek çok yağlı olursa buz küplerini kağıt havluya sarıp yiyeceğinizin üstünden kolayca fazla yağı almış olursunuz.

3 / 12 Streç folyolarınız eşit bir şekilde açılmıyorsa, buzdolabında saklayın. Soğuk sayesinde folyolar daha az yırtılacak ve istediğiniz şekilde açılmalarını sağlamış olacaksınız.

4 / 12 Portakal, limon ya da mandalinaların tırnaklarınıza zarar vermesini istemiyorsanız, 20 saniye mikrodalga fırında tutun. Kolaylıkla soyulduklarını göreceksiniz.

5 / 12 Yumurtalarınızı kaynattığınız suyun içine soda ya da sirke eklediğinizde kabuklarının daha kolay soyulduğunu göreceksiniz.

6 / 12 Narenciyelerin sularını daha fazla çıkarmak için onların önce buzdolabında iyice soğutun daha sonra 15-20 saniye mikrodalga fırında tutun.

7 / 12 Peyniri daha kolay rendelemek için yarım saat boyunca derin dondurucuda bekletin. Peynir sertleşecek ve daha dolay rendelenecektir.

8 / 12 Derin dondurucu burada da işinize yaracaktır. Gözlerinizin yanmasını önlemek için soğanları kesmeden önce yarım saat boyunca burada bekletin. Ancak bu işlemi sadece pişireceğiniz yemekler için yapın. Salata da kullanacaksanız denemeyin bile!

9 / 12 Yemeğinizin taşmasını önlemek için tencerenin üzerine tahta kaşık koymanız yeterli olacaktır.

10 / 12 Kek için özel kalıplarınız yokda bunun yerine parşömen kağıdı kullanın. İlginç ve standart dışı kekleriniz olacak.

11 / 12 Pizza ya da diğer pişmiş gıdaları ısıtırken, mikrodalganın içine bir bardak su koyun. Oluşacak nem sayesinde gıdalarınız kurumayacak.