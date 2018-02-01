En hızlı kilo verdiren lahana çorbası diyeti! Nasıl pişirilir, nasıl uygulanır?

Son yılların popüler seçenekleri arasına giren lahana diyeti kısa sürede kilo verdirdiği için birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Yağ yakıcı özelliği bulunan lahana ile fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Lahana, hızlı yağ yaktıran 7 günlük bir diyettir. Bu 7 günlük diyetin hedefi ise bir haftada 2-4 kilo arası zayıflamadır. Ancak bu diyeti uygulayarak 3-8 kilo arasında da kilo verilmektedir.

Bu diyetin, Lahana Kürü, Lahana Suyu Diyeti, Lahana çorbası diyeti olarak da çeşitleri ve farklı uygulama şekilleri var. Bu diyet doğru uygulandığı takdirde istediğiniz sonucu kısa süre içinde alabilirsiniz. Ancak 7 günlük sürenin ardından yeniden yapmak istiyorsanız 15 gün ara verip sonrasında başlanması önerilmektedir.



Lahana Çorbası Diyeti, Sacred Kalp Hastanesi diyeti ya da Mayo Clinic Diyeti olarak da bilinir. Hastanede kalp hastaları için operasyon öncesi hızlı kilo verdirmek için geliştirilmiştir.

Lahana çorbası nasıl yapılır?

1 litre suya 6-7 yaprak lahana ekleyip üstünü örtene kadar su koyun ve kaynatın. Suya tuz, biber veya etsuyu tableti de ekleyebilirsiniz. Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra altını kısıp mikserle de çekebilirsiniz. Sonrasında ılımasını bekleyip süzün ve suyunu 1 gün içinde tüketin.

Lahana çorbası diyeti yapmak istiyorsanız ise bu diyet sayesinde güçlü yağ yakımı gerçekleşir. Ne kadar çok lahana çorbası tüketirseniz o kadar kilo verirsiniz. Lahana çorbasının kokusu size ağır gelse de tüketmeye çalışın. "Ne kadar lahana çorbası içilmeli?" diye soruyorsanız, dilediğiniz kadar tüketebileceğinizi bilmelisiniz. 7 gün boyunca yapmanız gereken lahana diyetiyle ortalama 5 kilo verebilirsiniz.

İşte 7 günlük lahana çorbası diyeti

1. Gün

İlk gün tüm gün boyunca istediğiniz kadar lahana çorbası yemelisiniz. Ayrıca ilk gün çorbanın yanısıra sadece meyve tüketin. Meyve yerken muzları eleyin.

2. Gün

Tüm gün sınırsız şekilde istediğiniz taze, pişmiş ya da çiğ sebzeyi tüketebilirsiniz. Sebzelerin yayında akşam saatlerinde 1 haşlanmış patates te yiyebilirsiniz. İkinci gün, bezelye, kuru fasulye ve mısır tüketmemeye çalışın. Lahana diyetinin ikinci günü hiç meyve yememelisiniz. Gün içinde 8 bardak su içmeye özen gösterin.

3. Gün

Patates dışında dilediğiniz kadar sebze; meyve yiyebilir, şekersiz çay içebilirsiniz. Lahana çorbasını yine gün boyu tüketmelisiniz. 8 bardak su içmeyi de unutmayın

4. Gün

3 adet muzla beraber istediğiniz kadar yağsız süt ve lahana çorbası yiyin. 8 bardak su için.

5. Gün

Lahana diyetinin beşinci günü 300-500 gram balık, beyaz et veya kırmızı et, sınırsız domates tüketin. Günde en az 6-8 bardak su için. Lahana diyetinin beşinci günü lahana çorbasından en az bir kase için. 8 bardak su için.

6. Gün

Patates dışındı sınırsız şekilde taze veya buharda pişmiş sebze yiyebilirsiniz. Öğle ve akşam balık, kırmızı et veya beyaz et yiyin. Yemeklerde sınırsız yeşil salata da tüketebilirsiniz. En az bir kase de lahana çorbası için.

7. Gün

Diyetinizin son günü de lahana çorbasını içmeyi unutmayın. Esmer pirinç, sınırsız sayıda düşük kalorili meyve ve sebze tüketebilirsiniz.

Lahananın diğer faydaları

Lahana, C ve K vitamini kaynağı olarak mükemmel bir besindir. Ayrıca lif içeriği zenginliği kabızlık, mide ülseri, şişmanlık gibi sorunları engellemeye birebirdir. Bol miktarda Folik asid ve B6 vitamini içermekte ve oldukça düşük kalorilidir.

Lif, C vitamini eksikliğini tamamlar. Karbonhidrat, yağ emilimini azaltarak kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve şişmanlığa engel olur.

Portakaldan bile daha fazla C vitamini içeren lahana bu sayede dişeti kanamaları, dudak kenarlarında çatlama, egzema benzeri cilt hastalıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama, sık enfeksiyon ve soğuk algınlığı, erken yaşlanma, ve depresyona karşı koruyucu etkiye sahiptir. Yara iyileşmesini hızlandırır, Alzheimer benzeri sinir sistemi hastalıklarının şiddetini azaltabilir.

Zengin kükürt içeriği sayesinde, yaralarda mikrop üremesini azaltıcı ve iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır.

Kanseri önlemede yardımcı olur. Kemik sağlığı için en gerekli kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin mükemmel oranlarda içeren besinlerdendir.

Beta-karoten aynı zamanda prostat kanseri riskini de azaltmaktadır.

Yoğun potasyum içeriği sayesinde kalp krizi ve felç riskini arttıran yüksek kan basıncına karşı engelleyici etkiye sahiptir.

İçindeki K vitamini ve antosiyaninlerin varlığı zihinsel fonksiyon ve konsantrasyon açısından beyne güçlü bir destek sağlayabilir.

Bazı bakteriler turşu yapımı sırasında lahana şekerini fermente ederek, kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilen maddeler oluşmasını sağlamaktadır.

Lahana, romatizma, gut, artrit, böbrek taşı, cilt hastalıkları, egzama gibi hastalıklara neden olabilen zehirlerin, yani serbest radikaller ve ürik asidin temizlenmesini sağlar, yani çok iyi bir detoks maddesi gibi davranır. Bu detoksifiye etkisi yüksek C vitamini ve kükürt içeriğinden kaynaklanmaktadır.