En hızlı şekilde yağ yakan 26 yiyecek

Vücuttaki yağ depolarını hızlı bir şekilde yakan besinler, sağlıklı kilo vermenin de en etkili yardımcılarıdır. Ayrıca yağ yakan yiyecekleri sıklıkla tüketmek, obeziteye bağlı yüksek kanser riskinin de azalmasına yardımcı olacak, enerjinizi artıracak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Siz de, diyabet gibi bazı hastalıkların oluşmasını engellemek için yağ yakan bu yiyecekleri tüketebilirsiniz. İşte diyetinize ekleyeceğiniz yağ yakan 26 besin;

Yağsız yoğurt

Yoğurt, içeriğindeki yüksek kalsiyum ve protein sayesinde sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Günde üç öğün yağsız yoğurt yemek, vücudun özellikle de bel bölgesinin hızlı bir şekilde yağ yakmasına yardımcı olur. Tenessee Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bu diyeti uygulayan insanların yüzde 22 daha çok kilo verdiğini ve yoğurt yemeyen insanların da %66 oranında daha çok kilolu olduğunu gösteriyor.

Elma Sirkesi

Yağ yakan en etkili besinlerin başında elma sirkesi gelir. Sirke, şeker isteğini keserek kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerden önce içilen bir kaşık elma sirkesi tokluk hissi verir. Sirke, aynı zamanda detoks etkisi yaparak midenin ph seviyesini dengede tutar.