En hızlı şekilde yağ yakan 26 yiyecek

Vücuttaki yağ depolarını hızlı bir şekilde yakan besinler, sağlıklı kilo vermenin de en etkili yardımcılarıdır. Ayrıca yağ yakan yiyecekleri sıklıkla tüketmek, obeziteye bağlı yüksek kanser riskinin de azalmasına yardımcı olacak, enerjinizi artıracak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
Siz de, diyabet gibi bazı hastalıkların oluşmasını engellemek için yağ yakan bu yiyecekleri tüketebilirsiniz. İşte diyetinize ekleyeceğiniz yağ yakan 26 besin;
Yağsız yoğurt
Yoğurt, içeriğindeki yüksek kalsiyum ve protein sayesinde sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Günde üç öğün yağsız yoğurt yemek, vücudun özellikle de bel bölgesinin hızlı bir şekilde yağ yakmasına yardımcı olur. Tenessee Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bu diyeti uygulayan insanların yüzde 22 daha çok kilo verdiğini ve yoğurt yemeyen insanların da %66 oranında daha çok kilolu olduğunu gösteriyor.
Elma Sirkesi
Yağ yakan en etkili besinlerin başında elma sirkesi gelir. Sirke, şeker isteğini keserek kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerden önce içilen bir kaşık elma sirkesi tokluk hissi verir. Sirke, aynı zamanda detoks etkisi yaparak midenin ph seviyesini dengede tutar.
Greyfurt
Günde üç kez yarım greyfurt yemek, İçeriğindeki C vitamini sayesinde, yağ kütlelerini azaltıyor. Kahvaltılarınızda bir bardak greyfurt suyu veya yemeklerinize ekleyeceğiniz greyfurt esansiyel yağı iştahınızın kapanmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur. Louisiana Üniversitesi çalışanları, düzenli greyfurt meyvesi tüketenlerin 12 hafta sonunda 2 kilo verdiğini söylüyorlar.
Çorba
Günde en az bir kase çorba için. Yine yapılan araştırmalarda, haftada beş kez çorba içenlerin vücudundaki yağ oranının düşük olduğu görüldü.
Acı biber
Acı biber vücut ısısını arttırmasının yanı sıra, yağları yakmaya da yardımcı olur. Yemeklerinize ve içeceklerinize acı biber ekleyerek yağ yakabilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
Protein Tozu
Protein karışımları sadece kaslara değil, kilo vermeye de yardımcı olur. Toronto Üniversitesi çalışanları yemekten iki saat önce protein tozu kullananların, ne yerlerse yesinler 200 kalori daha az aldığını söylüyor.
Kefir
Yoğurda benzer fermente bir içecek olan kefir, vücuda yardımcı probiyotikler içerir. Probiyotik ihtiyacınız için haftada en az 3 gün kefir tüketerek yağ yakabilirsiniz.
Köy Peyniri
Günde en az 200 gr. köy peyniri yiyin. Yapılan araştırmalarda, 200 gr. köy peynirinin içinde tam 32 gr. protein ve kazein (sütteki protein maddesi) olduğu, bu iki maddenin de sindirim sistemini çok iyi çalıştırdığı belirlendi.
Kahvaltılık gevrek
Kahvaltıda müsli veya yulaflı gevreklerden yiyin. Yapılan bir araştırmada, her sabah kahvaltıda bu gevreklerden yiyenlerin %78’inin, bir sene içinde 14 kilo verdiği belirlenmiş.
Somon Balığı
Diyet yapanların menüsünde olması gereken somon içindeki omega-3 kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirici yapıya sahip.
Antep fıstığı
Çoğu kişi antep fıstığını sever ancak kalorisinden korkar. Antep fıstığının içindeki protein sizi mutlu edecektir. Ayrıca, Antep fıstığının direkt kan şekerine faydası var. Kan şekerinin düşmesini engellediği için daha az yemek yiyor ve dolayısıyla ince kalmanızı sağlıyor.
Rooibos Çayı
Rooibos çayı teknik olarak bitkisel bir içecek iken, kilo kaybında ve yağ yakımında etkili olur. Çünkü kilo vermeyi ve metabolizmayı hızlandırabilen bir flavonoid ve fito kimyasallar içerir.
Yumurta
Günde üç yumurta yiyerek, 12 hafta içinde kas ve yağ ölçüsü bakımında çok güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. Doz olarak iki yumurta tercih edenlerin bu faydaları görmedikleri ispatlanmış.
Ghee yağı
Hindistan'da popüler hale gelen ve bir arıtılmış tereyağı olan Ghee, şaşırtıcı derecede yağ yakan bir besindir. İçerdiği orta zincir yağ asitleri sayesinde, ghee vücudunuzun diğer yağları yakmasına yardımcı olabilir.
Fasulye
Günde bir kaşık fasülye yemeye özen gösterin. Böbreklere olan faydasının yanında, kan şekerine uyguladığı başarılı tempoyla iyi bir kilo kaybına ve güçlü, sağlıklı, zinde bir bedene sahip olmanıza neden olur.
Peynir altı suyu proteini
Vücudunuzun sağlıklı şekilde yağ yakmasını sağlayacak peynir altı suyunu listenize eklemeyi unutmayın.
Kemik Suyu
Kemik suyu şifalı bir yiyecektir. Yağ yakmak için de güçlü bir potansiyele sahiptir. Kemik suyu içerisinde bulunan amino asitler sayesinde kas yıkımını önler, metabolizma hızını arttırır ve vücudunuzu detoksize etmeye yardımcı olur.
Chia Tohumları
Aslen Meksika'da yetişen Chia tohumları, besinsel bir güç ve gerçek yağ yakıcı yiyecekler arasındadır. Chia tohumlarını tüketmek enerjiyi arttırır, vücudunuza dayanıklılık kazandırır.
Tavuk
Tavuk güçlü bir yağ yakıcı besindir. Günde bir porsiyon organik tavuk tüketmek günlük protein ihtiyacınızın 37'sini karşılar.
Hindistan Cevizi Yağı
Hindistancevizi yağı, en sağlıklı, en doğal yağlardan biridir ve vücudunuzdaki yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur. Yemeklerinize diğer bitkisel yağları eklemek yerine Hindistan cevizi yağı ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.
Ghee yağı
Hindistan'da popüler hale gelen ve bir arıtılmış tereyağı olan Ghee, şaşırtıcı derecede yağ yakan bir besindir. İçerdiği orta zincir yağ asitleri sayesinde, ghee vücudunuzun diğer yağları yakmasına yardımcı olabilir
Kırmızı et
Kaliteli sığır eti vücudunuzdaki protein ihtiyacınızı karşılamanın yanı sıra kilo vermenizi sağlar. Otla beslenen sığırların etinde yağ içeriği düşüktür.
Turpgil Sebzeleri - Yeşil yapraklı sebzeler
Lahana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeler hem yağ yakmanızı sağlayacak hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacaktır. Bu yağ yakıcı besinler, kasların düzgün çalışmasına ve egzersiz yaptıktan sonra uzun süre kalori yakmanıza yardımcı olur.
Matcha Yeşil Çay
Matcha yeşil çayının düzenli olarak içilmesi, vücut yağını ve düşük kolesterol seviyelerini azaltabilir. Aynı zamanda yapılan sert antremanlardan sonra vücudunuzdaki kasların hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum