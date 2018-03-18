En ölümcül hastalıkları bile tedavi eden çekirdekler

Üzüm çekirdekleri tam bir şifa kaynağıdır. Vücudun güzelliğinden, genç kalmaya, kilo vermeden göz sağlığına kadar çok az besine nasip olan faydaları barındırır.

Alternatif tıbbın vazgeçemediği bir kaynak olan üzüm çekirdekleri ilaç endüstrisinin de başvurduğu doğal besinler arasındadır.

Güçlü bir kanser karşıtı

Üzüm çekirdekleri, güçlü birer kanser karşıtı bileşendir. (Dünyadaki diğer bilinen tüm meyvelerden de güçlüdürler).

Yapılan araştırmalar üzüm çekirdeği özünün geleneksel kemoterapi tedavilerine kıyasla çok daha güçlü olduğunu ve gelişmekte olan kanser hücrelerini öldürebildiğini bulmuşlardır.

Kanser ilerlediğinde bile, kanser hücrelerini öldürme üzerinde etkili olan üzüm çekirdeği özü şu şekilde çalışıyor:

Üzüm çekirdeği özü, geleneksel kemoterapi tedavilerine karşı dirençli olduğu bilinen kanserli hücreleri doğrudan hedef alıyor. Bu öz, sağlıklı hücreler üzerinde ise hiçbir olumsuz etkiye sahip değil. Yani sağlıklı hücrelere dokunmadan direk kanserliler hedef alınıyor.

Bu arada, bazı kanser hücreleri, ilaçlara ve tıbbi müdahalelere karşı direnç geliştirmiştir. Üzüm çekirdeği özü, genellikle dirençli olan bu kanserli hücreleri de hiç zorlanmadan yok edebilmektedir.