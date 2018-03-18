YEMEK

En ölümcül hastalıkları bile tedavi eden çekirdekler

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.03.2018 23:30 | Son Güncelleme

Üzüm, çoğumuzun sevdiği faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Bu nedenle çok tüketilir ama genellikle çekirdekleri ayıklanıp atılır. Eğer siz de çekirdekleri atanlardansanız yanlış yapmışsınız çünkü bu küçük çekirdekler, mucize etkilerini en ölümcül rahatsızlıkl

En ölümcül hastalıkları bile tedavi eden çekirdekler

Üzüm çekirdekleri tam bir şifa kaynağıdır. Vücudun güzelliğinden, genç kalmaya, kilo vermeden göz sağlığına kadar çok az besine nasip olan faydaları barındırır.

Alternatif tıbbın vazgeçemediği bir kaynak olan üzüm çekirdekleri ilaç endüstrisinin de başvurduğu doğal besinler arasındadır.

Güçlü bir kanser karşıtı

Üzüm çekirdekleri, güçlü birer kanser karşıtı bileşendir. (Dünyadaki diğer bilinen tüm meyvelerden de güçlüdürler).

Yapılan araştırmalar üzüm çekirdeği özünün geleneksel kemoterapi tedavilerine kıyasla çok daha güçlü olduğunu ve gelişmekte olan kanser hücrelerini öldürebildiğini bulmuşlardır.

Kanser ilerlediğinde bile, kanser hücrelerini öldürme üzerinde etkili olan üzüm çekirdeği özü şu şekilde çalışıyor:

Üzüm çekirdeği özü, geleneksel kemoterapi tedavilerine karşı dirençli olduğu bilinen kanserli hücreleri doğrudan hedef alıyor. Bu öz, sağlıklı hücreler üzerinde ise hiçbir olumsuz etkiye sahip değil. Yani sağlıklı hücrelere dokunmadan direk kanserliler hedef alınıyor.

Bu arada, bazı kanser hücreleri, ilaçlara ve tıbbi müdahalelere karşı direnç geliştirmiştir. Üzüm çekirdeği özü, genellikle dirençli olan bu kanserli hücreleri de hiç zorlanmadan yok edebilmektedir.

Üzüm çekirdeği karışımı için yapılacaklar;

Malzemeler

1 bardak üzüm çekirdeği

1 kapaklı cam kavanoz

1 temiz havlu

Yapılışı

Öncelikle üzüm çekirdeklerini yıkayın. Daha sonra bunları bir havlu içine alarak kurutun ardından 2-3 gün boyunca iyice kuruması için açık havada bekletin.

3. günde tüm çekirdekleri dövün ve bu karışımı cam kavanoza koyduktan sonra karanlık ve serin bir yerde saklayın.

Nasıl Kullanılır?

Bu tozdan günde 2-3 sefer tüketmeniz gerekiyor. Bir bardak suyun veya meyve suyunun içine bir yemek kaşığı kadar ekleyin. İyice karıştırın ve karışımı tüketin. Bu tedaviyi üç ay boyunca uyguladığınızdan emin olun ve sonrasında 2 ay ara verin.

Üzüm çekirdeğinin faydaları

Saç dökülmesini önler

Üzüm çekirdeğinin saç sağlığı için birçok önemli faydası vardır. Saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller.

Antioksidanlar

Üzüm çekirdeği; fenolik olarak adlandırılan elementler, proantisiyanidinler ve tokoferolün bakımından zengindir. Bu elementler vücut için harika birer antioksidandır. Vücudu serbest radikallerden korurlar, dokuların ve organların bu elementlere karşı korunmasına yardımcı olurlar. Bu antioksidanlar, C ve E vitamini ve beta karoten sayesinde, vücutta etkileri üç gün sürer ve bu zararlı elementlere karşı etkili bir şekilde savaşırlar.

Gözlerin daha iyi görmesini sağlar

Zengin E vitamini içeriği sayesinde, daha keskin görmeyi sağlamaya yardımcı olur, bu da bilgisayar ve televizyon karşısında fazla durma veya çok fazla kitap okuma sonucu ortaya çıkan göz yorgunluğuna karşı etkilidir.

Çevre kirliliğinin zararlı etkilerinden korur

Üzüm çekirdeğinin, vücudu çevre kirliliğinin ve hatta tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca stresin etkilerini de azaltır.

Cilt sağlığı

Üzüm çekirdeği yemek, çok daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı savaşmada ve mimik çizgilerinin azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir.

Kan dolaşımını hızlandırır ve kanı temizler

Üzüm çekirdeği; kan dolaşımını hızlandırır, bu da pıhtılaşmayı önler ve tansiyonu dengeler

Anti-bakteriyel ve iltihap sökücü

İltihaplanmayı ve enfeksiyonu tedavi etme özelliği kanıtlanmıştır. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
üzümçekirdeği sağlık

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