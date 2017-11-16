Ev yoğurdunda devrim: Çam kozalağıyla yoğurt mayalama

Parklarda, sokaklarda yerlere düşmüş çam kozalaklarının yoğurt mayalarken kullanılacağı kimin aklına gelirdi ki?

Hepimiz kozalak toplamış ve onu boyayıp evimizde süs eşyası olarak kullanmışızdır. Ama muhtemelen yoğurt mayalarken kullanmayı denememişizdir.

Çam kozalağıyla yoğurt nasıl mayalanır?

Bunun için klasik yoğurt mayalama yöntemini kullanacağız. Maya olarak normalde yoğurt kullanılırken şimdi çam kozalağı kullanıyoruz. Çam kozalağıyla yapılacak yoğurdun farklı bir aroması olacaktır.

Malzemeler

2 litre süt

1 adet orta boy, kurumamış yeşil çam kozalağı

Hazırlanışı

Topladığınız kozalakları çok iyi bir şekilde yıkayın.

Sütü tencereye koyun ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Süt eğer köy sütüyse yaklaşık 7 dakika kaynatın. Eğer pastörize süt aldıysanız süt kabarana kadar ısıtıp altını kapatmak yeterli olacaktır.

Yoğurt mayalayacağınız kabı alın ve sütü içerisine boşaltın. Mayalama ısısına gelene kadar sütü soğutun.

Mayalama ısısını anlamak için sütün içerisine serçe parmağınızı sokup 10 saniye yanmadan tutmanız gerekiyor.

Yeşil çam kozalaklarını mayalanan sütün içine koyun. Ve ardından sütünüzü mayalamaya bırakın. Bunun için dilerseniz kabın üzerini örterek 10-12 saat bekletebilir ya da birkaç dakika ısıtılmış fırına koyup 5 saat kadar bekletebilirsiniz.

Son olarak mayalama işlemi bittikten sonra yoğurdunuzu buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirdikten sonra kozalakları çıkartın.

Ev yoğurdu nasıl yapılır?