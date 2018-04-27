Evde en iyi diş beyazlatma yöntemleri

Ancak çoğu kişinin dişleri sigara, yiyecekler, kahve gibi birçok etken nedeniyle zamanla sararır, üzerinde lekeler oluşur ve parlaklığını kaybeder. Dişlerimize gerekli özeni göstersek dahi, dişlerimizdeki yıpranmanın önüne geçemeyiz. Dişlerimizin asıl renginin zaten tam beyaz olmadığını düşünerek, onları evde uygulayacağımız bazı yöntemlerle üzerindeki lekelerden kurtarabilir, sararmasını önleyebilir, canlı, parlak ve sağlıklı hale getirebiliriz. Evde uygulayacağınız yöntemlerde kullanacağınız malzemelerin asitik özelliklerine de dikkat etmenizi öneririz. İşte diş beyazlatmanın kolay yolları; -Bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı öğütülmüş adaçayı ve yarım limon kabuğu rendesini karıştırın. Bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın bu tarifine göre haftada iki kez bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. -1 tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı himalaya tuzu, çeyrek çay kaşığı elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra diş fırçanızı bu karışıma batırıp dişlerinizi fırçalayın. Prof.Dr. Ahmet Maranki’nin bu tarifine göre, dişleriniz 7 günde 3 ton açılacak.

-Hidrojen peroksitle beyazlatma: Amerikan Diş Hekimleri Birliği verilerine göre yüzde 3’lük hidrojen peroksitle dişleriniz kolay şekilde beyazlar. Eczaneden temin edeceğiniz hidrojen peroksitle diş beyazlatma yöntemi şöyle: 2 tatlı kaşığı yüzde 3’lük hidrojen peroksiti 3 tatlı kaşığı karbonatla karıştırın. İçine bir tutam tuz katın. Diş macunu kıvamına getirdikten sonra bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. 2 dk. dişlerde beklettikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın. - Sağlıklı dişler için sabah ve akşam yatmadan önce günde iki kere dişlerinizi fırçalayın. Beyazlatıcı özelliğe sahip diş macunlarını kullanabilirsiniz. - Çilek: Çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok eden ve plak oluşumunu önleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı asit) içerir, zararlı bakterileri yok eder. Yapımı çok kolay. Ezerek püre haline getirdiğiniz çileği diş fırçasıyla sürün. Asit içerdiği için haftada 2 defadan fazla denemeyin. - Muz Kabuğu: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra potasyum, magnezyum ve manganez zengini muz kabuğuyla 2 dakika ovun. Sonrasında macunsuz bir fırça ile temizleyin.

- Sofra tuzu kullanın. Evde kullandığınız softa tuzuyla dişlerinizi fırçalarsanız hem renginin açıldığını hem de anti bakteriyel özelliği sayesinde dişlerin temizlendiğini göreceksiniz. Islattığınız diş fırçasını tuza batırıp fırçalamanız yeterli. - En çok bilinen yöntem olan limon ve karbonat karışımını uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın. Asit özelliğinden dolayı haftada en fazla 1 ve 2 kereden fazla tekrarlamayın. - Karbonatla fırçalayın. Islattığınız diş fırçasını karbonata batırıp dişleri fırçalayın. Renk açıcı özelliği olan karbonat dişlere iyi gelecektir. Haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz. - Karbonat, Tuz ve Sirke: Bu üç malzemeyi birer çay kaşığı alarak karıştırın. Daha sonra temiz bir fırça ile dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizde önce sarı lekelerin yok olduğunu sonra da beyazladığını göreceksiniz. - Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, dövdüğünüz adaçayını 1 çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islattığınız fırçanızı bu karışıma batırdıktan sonra dişlerinize uygulayın. Dişleriniz beyazlayacak, bakterilerden temizlenecek ve ferahlayacaktır.