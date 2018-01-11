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Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz

A vitamini bakımından zengin olan tereyağı, sütten kremasının ayrılması ile elde edilir. Cilt, göz, doku ve dişler için önemli olan A vitamini içeren tereyağı orta ve uzun zincirli yağ asitlerinden oluşur.

Tereyağı, taze ve fermente olmuş süt ya da kremanın çırpılması ile elde edilmektedir. Sütün yağlı kısmı kullanılır ve katı formatta tereyağı yapılır. Siz de evinizde kızarmış ekmekler üzerine sürülen lezzetli tereyağı elde edebilirsiniz, hem de çok basit bir yöntemle. İşte evde 5 dakikada kavanoz içinde yapabileceğiniz tereyağının püf noktaları;

Yapılışı

- Kremayı mutfak robotuna koyun ve 10 dakika kadar çekin(mümkünse çiğ organik kaymak tercih edin). Önce koyu bir krem şantiye dönüşecek .

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- Tanecikli hale gelene kadar mutfak robotunda çekmeye devam edin ve ardından tereyağı kremasını ve sütünü birbirinden ayırın. Sütü tereyağı kremasından süzün.

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- Tereyağını mutfak robotu kabının kenarlarından sıyırıp temiz bir kaba koyun. Bir kevgire alın ve sütünü süzerek kremadan ayırın.

- Tereyağını soğuk su ile durulayın, bir yandan tereyağının üzerine soğuk su dökerken bir yandan da bir kaşık yardımıyla nazikçe döndürerek tereyağından geçen su, temiz akana kadar akıtın.

- Tereyağı temizlendiğinde, biraz daha sıvı süzün, bir tahta spatula veya kaşık yardımıyla tereyağını ezin ve suyunu süzün.

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- Bir kavanoza veya kaba koyup buzlukta veya buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu tip tereyağı aylarca bozulmadan durabilir.

Hazırladığınız lezzetli tereyağını, kahvaltı sofralarınızda peynir, zeytin, reçel, maydanoz gibi lezzetlerin yanında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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