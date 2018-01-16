"Fakir kebabı" ciğerin önlenemez yükselişi

Doğu veya Güney Doğu Anadolu’ya yolu düşenler iyi bilir. Yemek kültürü arasında ilk sırada vazgeçilmez bir damak tadı olan ciğer kebabı gelir.

Başta Diyarbakır olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerimizde sabah kahvaltıları bile ciğerle yapılır. Ciğer dükkanlarının yanı sıra daha gün ışımadan cadde ve sokaklara seyyar ciğer tezgahları kurulur. Hava aydınlanmadan hazırlanan ciğer kebaplar gün ışığıyla tezgahtaki yerini alır ve çok kısa sürede tükenir.

Birçok yerde sokaklardaki ciğer tezgahları ve ciğer dükkanları öğlen saatleri gelmeden satışlarını bitirmiş ve dükkanı kapatmış olurlar.

Fakir kebabı

Sokakların yanı sıra ciğer kebabı restorantlarda da menülerin ilk sıralarında yer alır. Son yılların gözde yiyecekleri arasına giren bu yiyecek birkaç yıl öncesine kadar “fakir kebabı” olarak adlandırılırdı. Ancak son yıllarda özellikle bölgeye gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstermesiyle ciğer kebabı daha geniş kitlelere yayıldı.

Kebapçılar ciğer bulamıyor

Son zamanlarda kebapçıların da ciğer bulamama sıkıntısı var. Ülkemizde kesilen hayvan sayısındaki azalma ve dışardan et ithali nedeniyle hayvan sakatatlarının Türkiye’ye girmemesi yüzünden ciğer az bulunuyor. Bölgede günlük 15 ton ciğer kebap olarak tüketilirken ciğerciler ihtiyaçlarını Balıkesir, Konya gibi illerden karşılamak zorunda kalıyor.

Ciğer kebabının porsiyonu Diyarbakır'da 15-30 lira arasında satılıyor. Eskiden fakirlerin yediği ciğer şimdi lüks restoranlarda paralı ziyaretçilerin en fazla tükettiği yiyecekler arasında. Bir süre öncesine kadar 6-7 kişinin sattığı ciğer kebabı şimdi talebin artmasıyla bini aşkın yerde müşterilere sunuluyor.

Ciğer kebabını siz de yapabilirsiniz

Siz de vereceğimiz bu tarifle popüler kebabı evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz

Gerekli Malzemeler;

Yarım kilo kuzu ciğeri,

Bir çay bardağı kadar zeytinyağı,

İki diş sarımsak,

Bir tutam kimyon

Bir tutam tuz

Bir tutam kadar pul biber,

Yapılışı

Aldığınız ciğeri kuşbaşından biraz daha ufak olacak şekilde dilimleyerek ayrı bir kaba koyun. Sonra geniş bir kabın içine zeytinyağı, kimyon, nane, pul biber, tuz ve dövülmüş sarımsakları ekleyin. Tüm bu karışımı iyice harmanlayın. Harmanlama işleminden sonra doğranmış ciğerleri katın ve elleriniz ile karıştırmaya devam edin.

Diğer taraftan bir tepsiye koparmadan streç film serin. Bunun üzerin harmanladığınız ciğer malzemesini dökün ve streci üst kısmı da kaplayacak ve hava almayacak şekilde kapatın. Hazırladığınız bu ciğerleri buzdolabına yerleştirin ve en az bir saat bekletin. Soğuyan ciğerleri daha sonra şişe takarak pişirebilirsiniz.