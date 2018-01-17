Film seyretmenin vazgeçilmezi! Patlamış mısırın faydalarını biliyor musunuz?

Sinemada veya evde film izliyorsanız bir şeyiniz asla eksik olmamalı. O da patlamış mısır.

Film izlemenin vazgeçilmezi patlamış mısır en sevilen atıştırmalıklar arasındadır.

Yapılan araştırmalarda Amerikalıların kişi başına yılda ortalama 50 litre patlamış mısır tükettiği ortaya çıktı. İngiltere’de ise patlamış mısır satışı popüler atıştırmalık cipse rağmen son beş yılda yüzde 169 oranında arttı.

Patlamış mısırın faydaları

-Patlamış mısır fazla tuz ve yağın yanı sıra katkı maddesi içermediği sürece sağlıklı yiyecekler arasında sayılıyor.

-Patlamış mısır yüksek oranda antioksidan içerir.

-Patlamış mısırın içinde, kalp hastalıkları, kanser ve diğer hastalıklarla mücadeleye, vücudun direncinin artırması açısından yardımcı olmasıyla bilinen polyphenol antioksidan maddesi vardır.

- Patlamış mısır içerisinde B1 vitamini bulunur. Bu vitamin beyninizin beslenmesini sağlar.

- Lif yönünden oldukça zengindir.

- İçinde bulunan maddeler sayesinde vücudun direncini artırıyor.

- Kalori çok yüksek değildir. 3,5 su bardağı ölçüsündeki patlamış mısır üç kurabiyeden daha az kalori içerir.

- Patlamış mısırın, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

- İçeriğindeki yüksek karbonhidrat miktarı ile enerjimize enerji katar.

- Patlamış mısır aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatan her tür sağlık problemlerine karşı da önleyicidir.

- Kabızlığı önler, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar .

- Mısırda; protein, kalsiyum, demir, fosfor, A ve B2 vitaminleri bulunur.

En kolay şekilde mısır nasıl patlatılır?

Çok sevilen aperatif patlamış mısırı evde çok basit şekilde hazırlayabilirsiniz,

Malzemeler

Mısır, yağ, kalın tabanlı tencere, tuz

Hazırlanışı

Yaklaşık 4 litrelik tercihen kalın tabanlı, kapaklı bir tencereye iki çorba kaşığı bitkisel yağ dökün ve üzerine yarım su bardağı mısır ekleyin. Sonra tencereyi ocağın üzerine alın ve kısık ateşte ısıtın. Tencerenin kapağını kapatarak ara sıra sallayın ve yanmayı engelleyin.

Bir süre sonra- Ocağı kısık ateşte yakın ve tencereyi üzerine koyun. Bir süre sonra patlama sesleri gelmeye başlayacaktır. Tüm mısırlar patladığında sesler kesilecektir. Bu durumda tencereyi ocaktan alın ve tekrar sallayın. Böylece patlamamış olanları tencere altına atmış olursunuz. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp bir kaba boşaltın ve isteğinize göre üzerine tuz ekleyin.

Patlamış mısır hakkındaki bu gerçekleri biliyor musunuz?

BBC’nin bir makalesinde yayınlanan ve az bilinen gerçekler şöyle;

“Patlamış mısır dünyanın en eski yiyeceklerinden biri.

Tarihi, mısırın ilk yetiştiği Amerika kıtasına ve 7 bin yıl öncesine uzanıyor.

Kâşif Kristof Kolomb'un 500 yıl önce Amerika kıtasını keşfetmesi sonrasında dünyaya yayıldı.

Bir mısır çekirdeği fıstık kavurma makinasına düşünce mısırın patlatıldığı aletler de tesadüfen keşfedildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısı baş gösterince sinemaların vazgeçilmez aperatifi oldu”.