İçerdiği yoğun besin maddeleri ve vitaminler sayesinde sağlığa çok sayıda fazlası bulunan bamya, kilosu 150 liraya çıkan fiyatıyla çeyrek altınla yarışır hale geldi.

Fiyatı altınla yarışan bamyanın mucize faydaları

Yüksek miktarda lif içeren bamya özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen besinlerin başında gelir.

1 / 9 İçerdiği yoğun besin maddeleri ve vitaminler sayesinde sağlığa çok sayıda fazlası bulunan bamya, kilosu 150 liraya çıkan fiyatıyla çeyrek altınla yarışır hale geldi. Yaz aylarında taze kış aylarında ise kurutulmuş şekilde tüketilen bamya fiyatıyla kırmızı eti de neredeyse üçe katladı. Fiyatının pahalı olması nedeniyle kilo olarak değil gram olarak alınan bamyanın yüksek fiyatının altında işçiliğinin zor olması gösteriliyor.

2 / 9 Kaşınma problemi yapıyor Güneş doğmadan sabah 05.00 sıralarında toplanmaya başlanan bamyanın öğlen olmadan ipe dizilmesi gerekiyor. Narin bir bitki olan bamyanın kurutulmuş hale gelip ipe dizilmesi için en küçük haliyle toplanması gerekiyor. Bu şekilde daha kaliteli oluyor. Bu arada bamya toplayan kişiler de sık sık problem yaşıyorlar. Bamyayı ipe dizenlerin kol ve bacaklarında kaşınma meydana gelirken, üreticiler çalışan bulma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşıyor.

3 / 9 Bamyanın sağlığa faydaları Bamyanın içerdiği birçok vitamin, bileşen ve maddelerin yanında en çok lif açısından dikkat çekmektedir. Lifler özellikle sindirim sistemi ve diyabet sorunları için ciddi faydalar sağlamaktadır. Bol miktarda folat içermesi özellikle gebe kalma problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Gebelik sırasında bu özelliğinden dolayı kadınlara tavsiye edilmektedir. Ayrıca, özellikle bebeklerin sağlığı ve gelişimi için önemlidir. Astım gibi kronik ve kanser gibi çok tehlikeli hastalıklara karşı koruma sağlamakta ve bu hastalıklara yakalanma riskini azaltabilmektedir. Bamya liflerin yardımıyla bağırsak hareketlerini arttırır ve kilo vermeden kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaya kadar birçok fayda sağlar.

4 / 9 Lif bakımından zengin olduğu için bamya diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir. K vitamini açısından çok zengin olan bamya bu özelliği sayesinde kan pıhtılaşması sorununu ortadan kaldırabilir, bunun yanında K vitamini kemik sağlığı için önemlidir. Çok şaşırtıcı bir şekilde bamya astım hastalığına iyi gelmektedir. Kronik astım tanısı konulan kişilere bol miktarda bamya tüketimi önerilmektedir.

5 / 9 Kabızlık sorununa çözüm Bağırsak hareketlerini içerdiği zengin miktardaki liflerle sağlayan bamya, kabızlık sorunlarını giderebilmektedir. Güneş ışınlarının neden olduğu hasar ve zararları giderebilmektedir. Bu yüzden yaz aylarında da bamya tüketiminin cilt sağlığı için önemli faydaları olabilir.

6 / 9 Kanserli hücrelerle savaşır İçerdiği besin ve maddelerin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı düşünülmektedir. Kolon kanseri genelde hareketsiz kalan vücut ve sindirim sistemlerinde meydana gelir, bamya ise bu sorunu ortadan kaldırabilir.

7 / 9 Kilo vermeye yardımcıdır Çiğ veya pişmiş bamya düzenli olarak tüketildiğinde obezite sorunlarını büyük ölçüde azaltabilir. Bamya sadece kilo vermeye yardımcı olmaz aynı zamanda kilo vermek isteyen kişilerde meydana gelebilecek besin açığını da giderebilir.

8 / 9 Kalp sağlığını korur İçerdiği besinler ve özellikle C vitamini cilt sağlığı için hayati bir önem taşımaktadır. C vitamini cildin yaşlanmasını yavaşlatırken, aynı zamanda dokuyu kuvvetlendirir. Bamyada bulunan besinler ayrıca cilt pigmentasyonunu önlemeye yardımcı olur. Bu cildinizi gençleştirici ve zararları tamir için yararlar sağlar