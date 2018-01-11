Geç keşfedilen besin deposu: Arı ekmeği

Arı Ekmeği, arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolanırken, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda arının istediği kıvamda olgunlaşmış halidir.

Yurt dışında perga olarak bilinen arı ekmeği insan beslenmesinde polene göre daha kıymetlidir. Polen; çiçekler üzerinden arı bacağına yapıştırıldığı sırada arı bünyesinden salgı ilavesi alıyor.

Arı ekmeğinde ise; koloniye gelen polen arı bacağından alınırken ve petek gözlerine aktarılırken, istiflenirken de salgılar ilavesi aldığı için daha kıymetli oluyor.

Arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla bir müddet beklemiş, olgunlaşmış polen ancak arı ekmeğine dönüşümü sonrası arı yavrularının beslenmesinde kullanılıyor.

Perga’nın faydaları

Arı ekmeği, anemi, pnömoni ve bakteriyel enfeksiyonları olan çocukların yanı sıra 7,5 yaşına kadar özellikle prematüre çocuklarda pediatrik amaçla uygulanır.

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği de vardır. Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede ve kas gücünün artırılmasına da katkı sağlar.

Arı ekmeği, içeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur. Bireylerin bedensel ve zihinsel gücünü arttırmada yardımcı olur.

Perga, zengin mikrooroganizma-enzim karışımı ve olağanüstü protein, vitamin-mineral içeriği ile canlı bir organizmaya çok sayıda faydalı biyolojik aktivite ve güçlü iyileştirici özellik kazandırabilmektedir. Perganın yüksek laktik asit içeriği optimal bir şekilde sindirimi desteklemekte vücudu sağlık ve enerji üssü haline getirmektedir.

Perga, sadece bal arıları için değil insanlar için de protein, vitamin-mineral kaynağı olan zengin içerikli bir üründür. Perga polenden 3 kat daha güçlü bir besleyicidir. İçeriğinde en az 18 amino asit, %28 oranında mineral (demir, kalsiyum, fosfor, potasyum, bakır, çinko, selenyum ve magnezyum dahil), %11 protein, 11 enzim ve koenzim, 14 yağ asidi ve 11 karbonhidrat ile geniş spektrumlu vitamin (C, B1, B2, E,H,P, Folik asit, nikotinik asit, riboflavin, pantotenik asit) yer almaktadır.

Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerdiği, serbest radikallere karşı vücudu daha yüksek oranda koruduğu ve yaşlanmayı geciktirdiği gösterilmiştir. Daha önemlisi polenden çok daha uzun süre biyolojik aktivitesini kaybetmeden kalabilmekte, böylece raf ömrü daha uzun olmaktadır.

Perganın besleyici ve antibakteriyel özellikleri gibi biyolojik aktiviteleri konusunda bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda Perga (Arı Ekmeği) özellikle beslenme bozukluğu olan zayıf çocuklara, spor yapanlara, yaşlılılara ve yoğun koşuşturma / stres altında olan insanlara önerilmektedir. Bununla birlikte içerisindeki doğal Laktik Asit Bakterileri ve Bifidobakteriler ona doğal bir probiyotik özelliği kazandırmaktadır.

Bilimsel çalışmalarda sağlık koruyucu olarak perganın şu alanlarda kullanımı tavsiye edilmektedir:

Kolon korunması

Sindirim bozuklukları

Bağırsak florasının restore edilmesi

Yetersiz bağışıklık

Stres ve kronik yorgunluk

Anemi

Yüksek kolesterol

Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar

Kısırlık

Karaciğer problemleri

Prostat hiperplazi