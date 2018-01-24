Gıda terörü dur durak bilmiyor! Peynirde yapılan bu sahtekarlıklara dikkat edin

Gıda üretimindeki sahtekarlıklardan nasibini alan bu sefer peynir oldu!

Aklımıza gelmeyen hilelerle üreticiler tarafından kandırılıyoruz. Şimdilerde bu hileler peynir üzerinden dönüyor. Peynir tüketenler için çok önemli bir liste hazırladık. Bakalım peynir için nasıl hilelere başvuruluyor!

Beyaz peynire kireç katıyorlar ve raf ömrünü uzatmak için nitrat maddesi ekliyorlar.

Küflenen peynirleri eriterek krem peynir haline getiriyorlar.

Yine aynı şekilde küflenmiş kaşar peynirini eriterek krem peyniri yapıyorlar.

İmalattan kalan kırıntı peynirlere nişasta ve yağ ekleyerek tulum peyniri üretiliyor.

Bayat sütten peynir yaparak maliyeti düşürmeye çalışıyorlar.

Gravyer ve kaşar peynirini ideal renge ulaştırmak için kroten isimli gıda boyası kullanıyorlar.

Peynire soya katabiliyorlar.

Kaşar peynirine jöle katarak sertleştirmeye çalışıyorlar.

Bu saydığımız hileleri elbette her üretici uygulamıyor. Ama ne yazık ki arada böyle gıda terörlerine maruz kaldığımız gerçeği de değişmiyor. Bu sebeple peynir alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güvendiğiniz markalardan şaşmayın öncelikle;

İyi bir beyaz peynirin kabılı düzgün ve kesilen bu kalıbın her kenarı birbirine eşit olmalı.

Peynir kalıbının üzerinde pas, kir ya da küf olmamalı.

Peynirin renkli parlak ve canlı olmalı.

Mat, kirli beyaz ya da sarımsı bir hali varsa o peynirden uzak durulmalı.

Peynir ne fazla sert ne de fazla yumuşak olmamalı.

Peynirin kokusu da son derece önemli. Alırken şuna dikkat edin; küf, sabunumsu ve amonyak kokusu olmamalı.

Kapalı peynir alırken ambalajına dikkat edilmeli ve son tüketim tarihi dikkate alınmalı.