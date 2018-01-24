Gıda terörü dur durak bilmiyor! Peynirde yapılan bu sahtekarlıklara dikkat edin

Aklımıza gelmeyen hilelerle üreticiler tarafından kandırılıyoruz. Şimdilerde bu hileler peynir üzerinden dönüyor. Peynir tüketenler için çok önemli bir liste hazırladık. Bakalım peynir için nasıl hilelere başvuruluyor!
İyi bir beyaz peynirin kabılı düzgün ve kesilen bu kalıbın her kenarı birbirine eşit olmalı.
Peynir kalıbının üzerinde pas, kir ya da küf olmamalı.
Peynirin renkli parlak ve canlı olmalı.
Mat, kirli beyaz ya da sarımsı bir hali varsa o peynirden uzak durulmalı.
Peynir ne fazla sert ne de fazla yumuşak olmamalı.
Peynirin kokusu da son derece önemli. Alırken şuna dikkat edin; küf, sabunumsu ve amonyak kokusu olmamalı.
Kapalı peynir alırken ambalajına dikkat edilmeli ve son tüketim tarihi dikkate alınmalı.
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