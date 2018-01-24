YEMEK

Gıda terörü dur durak bilmiyor! Peynirde yapılan bu sahtekarlıklara dikkat edin

Gıda terörü dur durak bilmiyor! Peynirde yapılan bu sahtekarlıklara dikkat edin

Gıda terörü dur durak bilmiyor! Peynirde yapılan bu sahtekarlıklara dikkat edin

Gıda üretimindeki sahtekarlıklardan nasibini alan bu sefer peynir oldu!

Aklımıza gelmeyen hilelerle üreticiler tarafından kandırılıyoruz. Şimdilerde bu hileler peynir üzerinden dönüyor. Peynir tüketenler için çok önemli bir liste hazırladık. Bakalım peynir için nasıl hilelere başvuruluyor!

Beyaz peynire kireç katıyorlar ve raf ömrünü uzatmak için nitrat maddesi ekliyorlar.

iStock-608615220 (1)

Küflenen peynirleri eriterek krem peynir haline getiriyorlar.

iStock-522598891

Yine aynı şekilde küflenmiş kaşar peynirini eriterek krem peyniri yapıyorlar.

iStock-133902151 (1)

İmalattan kalan kırıntı peynirlere nişasta ve yağ ekleyerek tulum peyniri üretiliyor.

Bayat sütten peynir yaparak maliyeti düşürmeye çalışıyorlar.

iStock-525813490

Gravyer ve kaşar peynirini ideal renge ulaştırmak için kroten isimli gıda boyası kullanıyorlar.

iStock-490616232

Peynire soya katabiliyorlar.

iStock-175453750

Kaşar peynirine jöle katarak sertleştirmeye çalışıyorlar.

iStock-174901239

Bu saydığımız hileleri elbette her üretici uygulamıyor. Ama ne yazık ki arada böyle gıda terörlerine maruz kaldığımız gerçeği de değişmiyor. Bu sebeple peynir alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güvendiğiniz markalardan şaşmayın öncelikle;

İyi bir beyaz peynirin kabılı düzgün ve kesilen bu kalıbın her kenarı birbirine eşit olmalı.

Peynir kalıbının üzerinde pas, kir ya da küf olmamalı.

Peynirin renkli parlak ve canlı olmalı.

Mat, kirli beyaz ya da sarımsı bir hali varsa o peynirden uzak durulmalı.

Peynir ne fazla sert ne de fazla yumuşak olmamalı.

Peynirin kokusu da son derece önemli. Alırken şuna dikkat edin; küf, sabunumsu ve amonyak kokusu olmamalı.

Kapalı peynir alırken ambalajına dikkat edilmeli ve son tüketim tarihi dikkate alınmalı.

Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 32 Oy
    BU HÜKÜMET NEYE YARIYOR AKŞAMA KADAR KURUMLARDA BOŞ OTURUYORLAR DENETİME ÇIKSINLAR Bİ ZAHMET
    CEVAP VER
  • 30 Oy
    devletin vatandaşına verdiği değerdendir ki sahtekarlar hala üretim yapıyor
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    Peyniri bulsak yiyeceğiz her türlü..
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Sırf kireç olsa iyidir kalsiyumun en doğal hali diğerleri zararlı...
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Günde 2 kaşık yiyerek vücuttaki tüm zehiri atın Günde 2 kaşık yiyerek vücuttaki tüm zehiri atın
2 Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor! Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor!
3 Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın şifalı tarifleri Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın şifalı tarifleri
4 Zerrin Özer nasıl bu kadar zayıfladı! Gizem burada gizli... Zerrin Özer nasıl bu kadar zayıfladı! Gizem burada gizli...
5 Canan Karatay uyardı... Kullanmayın, ölüm saçıyor! Canan Karatay uyardı... Kullanmayın, ölüm saçıyor!
6 Yiyecekseniz ondan yiyin: Bir ısırığı cinsel arzuları coşturuyor... Yiyecekseniz ondan yiyin: Bir ısırığı cinsel arzuları coşturuyor...

Haftanın En İyileri

1 Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti
2 Uzmanlar açıkladı: Kırmızı etten daha üstün! Uzmanlar açıkladı: Kırmızı etten daha üstün!
3 Dal gibi incecik olmalarının sebebi bu çorba diyetiymiş Dal gibi incecik olmalarının sebebi bu çorba diyetiymiş
4 Kansere karşı en doğal karışım: bal ve karbonat Kansere karşı en doğal karışım: bal ve karbonat
5 Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi? Lahana pişirirken içine mutlaka elma atın! Neden mi?
6 Bu yiyecekleri pişirmeden çiğ tüketin! Etkilerini daha çok göreceksiniz Bu yiyecekleri pişirmeden çiğ tüketin! Etkilerini daha çok göreceksiniz
Keşfet

Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

Keşfet

Günde 2 kaşık yiyerek vücuttaki tüm zehiri atın

Keşfet

Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın şifalı tarifleri

Keşfet

Bal mı, pekmez mi? Hangisini yiyenler daha sağlıklı?

Keşfet

Biz şok! Göz renginizi yiyeceklerinizle değiştirebilirsiniz

Keşfet

Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

Keşfet

Bu yiyecekleri pişirmeden çiğ tüketin! Etkilerini daha çok göreceksiniz

Keşfet

Hem de mışıl mışıl: Gece uyku tutmayanları uyutacak yiyecekler

Tarifler

Ispanak sevdirir: Ispanak borani tarifi

Keşfet

Kasede mi, tabakta mı yemeyi tercih edersiniz?

Keşfet

Ak saçları koyulaştırır, cinsel gücü artırır

Keşfet

Bu çorbayı yılda 7 kez yapın mucizelere tanık olun

Tarifler

Tahin helvası tadında: Susamlı tahinli kek tarifi

Tarifler

Şeklinden korkanlara: Pratik içli köfte tarifi

Tarifler

Kıymalı böreğe rakip: Lahmacun börek tarifi