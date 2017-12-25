Gıdalar, teknolojiyle buluştuğunda bakın neler oluyor?

Gıda sektörünü sarsan tuhaf yenilikler

1 / 11 Geometrik tatlılar Cam bir dekor gibi görünse de bu aslında bir pasta. Mimamrlık bölümünden mezun olduktan sonra pasta şefi olmaya karar veren Dinara Kasko, mühendislik bilgilerini ve heykel yeteneğini birleştirerek geometrik eserler üretiyor. Yemeye kıyılamayacak pastalar yapan Dinara, web sitesinde pastalar için silikon kalıplar satıyor.

2 / 11 Pembe çikolata Beyaz çikolatanın icadından bu yana seksen yıldan daha fazla olmuş. Bu olağanüstü gelişmeden bu yana çikolata üreticileri sessizliğini koruyordu; ancak kısa bir süre önce sütlü, bitter ve beyaz çikolatadan sonra dördüncü tür olarak pembe çikolata resmen kayıtlara geçmiş durumda. Ruby çikolata kırmızıya bakan renginin sebebi Ruby kakaosundan geliyor. Bu özel kakaonun yapısı sebebiyle Ruby'nin tadı ne sütlü, ne bitter ne de beyaz çikolataya benziyor. Ruby'i tadanlar, bu yeni çikolatanın tadının ekşi meyveli bir çeşit tatlıya benzediğini söylüyor. Ruby'nin mükemmel renginin kaynağında kesinlikle yapay bir gıda boyası ya da meyve kaynaklı bir renklendirme işleminin olmadığı bildiriliyor. Dolayısıyla Ruby'i gören herkesin aklına gelebilecek bu soru da yanıtını bulmuş oluyor.

3 / 11 Şarap tıpası İlk başta bir prezervatif ambalajını andırsa da, düşündüğünüz gibi değil. Bu bir şarap tıpası. Şarap şişenizi geleneksel mantar yerine bu küçük kutular içinde satılan tıpalarla mühürleyebilirsiniz.

4 / 11 İnanılmaz derecede kolay bir çözüm sayesinde, artık bir kutu kola gibi bir hindistancevizi açabilirsiniz ... Bunun dışında, Hindistan cevizi suları herhangi bir sodadan yüzlerce kez daha sağlıklıdır.

5 / 11 Mavi Hamburger Geçtiğimiz yıl internette en çok konuşulan yiyecekler muhtemelen gökkuşağı bagel'lar olmuştu. New York'ta bir fırının yaptığı bu renkli bagel'ların yapım aşamasındaki videolar profilden profile paylaşıldı sonra da unutuldu. Ancak renkli hamur işi çılgınlığı bambaşka bir biçimde sürüyor. Karşınızda Fransa'nın ünlü bir butiği ile bir hamburgercinin işbirliğinden ortaya çıkan, mavi ekmekli Blend (karışım) burger. Pantone renk skalasında 293c'ye tekabül ettiği belirtilen bu mavi ekmeklerden yapılan hamburgerlerin 2 türü bulunuyor.

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7 / 11 Mavi şarap Rengi mavi olsa da, tadı normal şarap gibi. Bu içecek, 2 organik pigment içeren klasik kırmızı ve beyaz üzümlerle yapılır: indigo ve antosiyanin. İspanya menşeili Gik şarabı mavi renk olarak dikkat çekiyor. Kırmızı ve beyaz üzümlerin farklı varyasyonlarının kullanıldığı şarap için Castilla la Mancha ve and Rioja bölgesinde yetişen üzümler kullanılıyor. Kırmızı üzümlere rengini veren antosiyanin ve bitkilerden elde edilmiş indigotin, bu şarabın mavi renk olmasını sağlıyor. Tatlı bir içimi olan şarapta bulunan alkol oranı ise yüzde 11.5. İspanya'da bir yıliçinde 70 bin şişeden fazla satan mavi şarap, bu başarının üzerine İngiltere pazarına da girmeye hazırlanıyor.

8 / 11 Şeffaf kahve Su değil, kahve. Clear Coffee, ilk görüşte su sanılsa da aslında David Nagy ve kardeşi Adam tarafından üretilen bir çeşit kahve. Normal kahveden daha düşük kalorili olan kahve Londra'da üretildi. Clear Coffee, kahve üretiminde önceleri hiç kullanılmayan bir metot kullanarak üretildi. "İşlenen kahve çekirdekleri kafein kaybına uğruyor, biz de bunu yüksek kaliteli doğal kafein ekleyerek telafi ediyoruz." diyen Nagy kardeşler üretimden oldukça mutlular.

9 / 11 Yiyecek kapakları Bu yiyecek kapakları, yiyecekleriniz için üretilmiş giysiler gibi görünüyor. Silikondan, kötü kimyasallardan arınmış, tekrar kullanılabilir ve parlak renkliler.

10 / 11 Yağmur damlası pastaları Bir Japon tatlısı olan kekin orijinal ismi mizu shingen mochi. Kekin yapımında su yosunlarından elde edilen bir tür jelatin olan agar kullanılıyor. Hafif, yumuşak ve ferahlatıcı bir tatlı olan kekin kalorisi yok denilecek kadar az. Bu nedenle şimdiden diyet yapanların yeni gözdesi oldu. En iyi lezzeti yakalamak için Japonya'ya giden Wong, normalde tatsız olan keke tatlı şurup, kinako tozu ve soya fasülyesi tozu eklemiş. Wong, tatlının yapımında agarın yanı sıra maden suyu da kullanıyor. Bu tür tatlılar Japon kültüründe oldukça yaygın. Birçok tatlı benzer malzemelerle yapılıyor.