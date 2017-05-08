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Gılgamış'ın Aradığı Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu!

Gılgamış'ın Aradığı Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu!

Gılgamış'ın Aradığı Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu!

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ebru Erbay yaptığı son araştırmayla çok önemli bir keşfe imza attı ve damar sertliğinden kaynaklı ölümlerin önüne geçilebilmesi için umut oldu.

Damar sertliğine karşı mucize çözüm

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Dr. Ebru Erbay, yaptığı çalışmayla farelerdeki damar sertliğini durdurmayı başararak adını tıp tarihine yazdırdı! Türk bilim insanının bu araştırması alanındaki önemli dergilerden birisi olan Science Translational Medicine’de yayınlandı.

Damar sertliğini durduran mucizenin adı: Palmitoleik asit

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Palmitoleik asit, Dr. Ebru Erbay’ın araştırmasından önce zararlı bir asit türü olarak biliniyordu. Ancak, Erbay bu asidin sanıldığı gibi zararlı olmayabileceği yönünde bir hipotez geliştirdi ve araştırmalarını bu hipotezin üstüne kurdu. Fareler üzerinde yapılan çalışmalara göre, palmitoleik asidin bilindiği gibi zararlı değil, aksine koruyucu bir etkisi var.

Fareler yüksek kalorili gıdalarla beslendi

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Yapılan deneylerde fareler yüksek kalorili gıdalarla beslendi. Damar sertliği oluşan farelere bir çeşit yağ olan palmitoleik asit verildiğinde damar sertliğinin durduğu gözlemlendi. Dr. Erbay, palmitoleik asidin damarlardaki sertliğe neden olan doymuş yağları uzaklaştırdığını söylüyor.

Sıradaki hedef insanlar üzerinde çalışmak

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Damar sertliğini önlemenin yolunu bulduğunu düşünen Dr. Erbay’ın sıradaki hedefi çalışmalarına insanlar üzerinde devam etmek. Dr. Erbay, “Bazı insanlar şişmanlar ama diyabetik değiller ya da şişmanlar ama kalp ve damar hastalıkları yok. Yine şişmanlar ama uzun ve bunamadan yaşıyorlar.

Bunların sırrının gen havuzumuzda ve genlerin ürettiği metabolitlerde olduğunu düşünüyorum. Bu sırların biri de vücudumuzun ürettiği palmitoleik asittir. Gılgamış Destanı’nda aranan ölümsüzlüğün sırrını taşıyan bitki belki de topraklarımızda bulunan ve palmitoleik asitten zengin olan iğdedir” diyerek çalışmasına konu olan palmitoleik asidin önemini vurguluyor.

Yararları zaten biliniyordu

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C vitamini yönünden zengin olan iğdenin yararları zaten uzun süredir biliniyordu ve halk arasında yaygın olarak kullanılıyordu. İğdenin egzama tedavisinden, kadınlardaki afrodizyak etkisine kadar çeşitli kullanım amaçları var.

Kalorisi düşük bir atıştırmalık

Olgunlaşmış iğde meyvesi oldukça düşük kalorili olması bakımından diyetlerde yer alabilecek harika bir atıştırmalık. Ayrıca diyet sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok önemli bileşeni de içeriğinde barındırıyor. Ancak, çok fazla iğde tüketmenin kabızlığa neden olduğunu belirletelim.

Egzama, boğaz ağrıları ve kış hastalıkları için birebir!

İğde yaprakları ve çiçeği kaynatılarak egzamanın harici tedavisinde kullanılabiliyor. İğde, çok güçlü bir antiseptik olduğu için kaynatılan suyunun içilmesi boğaz ağrılarına iyi geliyor. Ayrıca bu suyu gargara yaparak ağız temizliğinde de kullanabilirsiniz. İğdenin meyvesi ve yaprakları kaynatılıp çay olarak tüketildiğinde kış hastalıklarına karşı direnci arttırıp, vücudu koruyor. Ortaya çıkan yeni faydasından sonra iğdenin hayatımızda daha fazla yer bulacağı kesin.

Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 505 Oy
    ATATÜRK İĞDE YETİŞTİLME KONUSUNDA HALKI UYARMIŞ VE TEŞFİK ETMİŞ BİR YAZIDA OKUMUŞTUM
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  • 348 Oy
    Birilerinin elinde BÜYÜK STOK lar varki .Yine millete POMPALANIYOR
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  • 170 Oy
    @eymas AYNEN KATILIYORUM..DAGDAKI KUŞBURNUNU,ALKICI ŞİMDİDDE İGDE YERSEN???
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  • 204 Oy
    Ölümsüzlük iksirinin kendisi öldürüyor. Kaç kere iğde yerken boğazıma takıldı kuru kuru :) Ölüyordum. Azıcık ham, tam olmamışlar dan yiyin bakın ne oluyor :D Bence yanınızda su olmadan yemeyin.
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  • 150 Oy
    eşim safra kesesinden rahatsızdı.sabahları aç karına iğde suyu içti, 3 kür uyguladı ve safra kesesindeki çamurlaşma sona erdi küçük taşlar yok oldu. sadece büyük bir taşı kaldı onunda çapında küçülme oldu.
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  • 110 Oy
    bunları halk zaten biliyor..önemli olan tıbbi açıdan faydalarının kanıtlanması....
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  • 22 Oy
    Nedir Bu İnsanların Ölümsüzlük Merakı ? Ölümsüz Olacaksında Ne Yapacaksın? Yaşamaktan Yorulur, Sıkılır İnsan ..
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  • 12 Oy
    Zararlı olan teş şey insanlar... bir diğerine zarar verebilmek için ellerinden gelelinin fazlasını yapıyorlar 3 kuruş para için.. biri çıkar yağ yemeyin biri çıkar un yemeyin biri çıkar sigara içmeyin vb iyide bunları yaygınlaştığı zaman zararları bilinmiyormuydu ? herkesi bağımlı yaptıktan sonramı zararlı okduğunu farkettiniz ? sıra iğdede bi arkadaşımızın dediği gibi birinin stoğunda çok var sanırım iğde... evet bende severim iğdeyi çocukluğumdan beri de yerim.
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  • 11 Oy
    ulan bi bunu bedava yiyebiliyoruz, bunu da marketlere düşürmeyin
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  • 9 Oy
    kars kagızman da yetısır hem de en alası
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  • 8 Oy
    BOŞ GÖRDÜGÜMÜZ YERE İĞDE DİKMELİYİZ
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  • 8 Oy
    şeker hastası olmamla birlikte çok severim
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  • 5 Oy
    Igdeyi nerde buluruz hangi mevsimde olur bunlari falan yazin kardesim kac paraya satilir dondurulmusu varmi cart curt iste
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  • 4 Oy
    kaanbar gülmekten öldürdün beni sen cok yaşaa....
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