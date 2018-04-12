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Görüntüsüyle hayrete düşürün 52 yaşındaki anneanne

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

İki kız ve bir torun sahibi olan 52 yaşındaki büyükanne Qin Ling, görüntüsüyle dünyayı şaşırtıyor.

Katıldığı bir TV şovu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Qin Ling, cilt güzelliğinin sırrını çıplak uyumak olarak açıkladı ve genç görünmesinin altında yatan sırrı açıkladı.

Evde hazırladığı maske ile olduğundan daha genç görünen 52 yaşındaki büyükanne Qin Ling, kusursuz fiziği ile genç kızlar başta olmak üzere sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yapabiliyorsanız çıplak uyuyun

30’lu yaşların başında olduğu hissi uyandıran Çinli büyükanne, güzelliği ile hayran bırakırken, cildinin ipeksi ve pürüzsüz olmasının çıplak uyumasından kaynaklandığını söyledi.

Ling, çıplak uyumanın cildin nefes almasını sağladığını ve uyku kalitesini artırdığını, selülit oluşumunu da engellediğini belirtti.

Maske ile pürüzsüz cilt

Kızlarıyla katıldığı Mamma Mia adlı televizyon programında meşhur olup dikkat çekmeyi başaran büyükanne Qin Ling, olduğundan daha genç görünmesini de evde hazırladığı maskeye borçlu olduğunu açıkladı.

Qin Ling, salatalık, yoğurt ve bal ile hazırladığı maskenin cildini pürüzsüz hale getirdiğini söyledi. Süper büyükanne bu maskeyi uzun yıllardır her gün yüzüne uyguladığını kaydetti.

Çocuklarından biri 8, diğeri 2 yaşındayken kocası tarafından terk edilen Qin Ling, katıldığı programda kızlarını tek başına büyüttüğünü ve birçok zorlukla karşılaştığını da belirtti.

Ancak fiziği ile zorlu geçen yılları hiç hissettirmeyen Qin Ling, kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Görüntüsüyle hayrete düşürün 52 yaşındaki anneanne

İki kız ve bir torun sahibi olan 52 yaşındaki büyükanne Qin Ling, görüntüsüyle dünyayı şaşırtıyor.

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Katıldığı bir TV şovu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Qin Ling, cilt güzelliğinin sırrını çıplak uyumak olarak açıkladı ve genç görünmesinin altında yatan sırrı açıkladı.

Katıldığı bir TV şovu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Qin Ling, cilt güzelliğinin sırrını çıplak uyumak olarak açıkladı ve genç görünmesinin altında yatan sırrı açıkladı.
Evde hazırladığı maske ile olduğundan daha genç görünen 52 yaşındaki büyükanne Qin Ling, kusursuz fiziği ile genç kızlar başta olmak üzere sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Yapabiliyorsanız çıplak uyuyun

Yapabiliyorsanız çıplak uyuyun
30’lu yaşların başında olduğu hissi uyandıran Çinli büyükanne, güzelliği ile hayran bırakırken, cildinin ipeksi ve pürüzsüz olmasının çıplak uyumasından kaynaklandığını söyledi. Ling, çıplak uyumanın cildin nefes almasını sağladığını ve uyku kalitesini artırdığını, selülit oluşumunu da engellediğini belirtti.
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Maske ile pürüzsüz cilt

Maske ile pürüzsüz cilt
Kızlarıyla katıldığı Mamma Mia adlı televizyon programında meşhur olup dikkat çekmeyi başaran büyükanne Qin Ling, olduğundan daha genç görünmesini de evde hazırladığı maskeye borçlu olduğunu açıkladı.
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Cildinin güzelliğini ise o maskeye borçlu

Cildinin güzelliğini ise o maskeye borçlu
Qin Ling, salatalık, yoğurt ve bal ile hazırladığı maskenin cildini pürüzsüz hale getirdiğini söyledi. Süper büyükanne bu maskeyi uzun yıllardır her gün yüzüne uyguladığını kaydetti.
5 / 5

Kızları ve kendisiyle gurur duyuyor!

Kızları ve kendisiyle gurur duyuyor!
Çocuklarından biri 8, diğeri 2 yaşındayken kocası tarafından terk edilen Qin Ling, katıldığı programda kızlarını tek başına büyüttüğünü ve birçok zorlukla karşılaştığını da belirtti. Ancak fiziği ile zorlu geçen yılları hiç hissettirmeyen Qin Ling, kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
anneanne güzellik sırları

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