Gözümüz yok gerçi... Bir oturuşta en az 2.5 kilo et yiyen ünlü isimler

Afiyet olsun ama ya nasıl bir mide ki 6 kilo eti alıp sindirebiliyor!

Tabii ki Bülent Ersoy Hanımefendi...

Bundan 5 yıl önce Bülent Hanım 2 kilo 800 gram et yemesiyle gündeme gelmişti. 2 kg 800 gr. olan yemek; 1 kg Dallas Steak, 900 gram pirzola, 600 gram köfte ve 300 gram kaşarlı köfteden oluşuyor.

Diva'nın rekorları bununla da kalmamış. Bir akşam Etiler'deki bir büfede tam 12 adet hamburger yemiş. Başka bir gün ise gece kulübünde olduğu akşam karnı acıkan diva 3 tabak makarna sipariş etmiş.

Kaynak

Naım-ı diğer uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu

Olay yine Etiler'de geçiyor :) Topaloğu bir et restoranında 6,5 kilogram et yiyerek daha önce yediği 3,5 kilogramlık et yeme rekorunu yeniden kırmış.

Çağla Şikel

Bu kadar zayıf ve fit bir hatundan bekler miydiniz? Evet, o da bir oturuşta kilolarca et yiyen isimlerden. Kuzu kafesi çok seven Şikel, bir oturuştam tam 1 kilogram et tüketmiş.

Alişan

O da rekorların adamı. Et denince akla ilk gelen şeflerden biri olan Gürkan Topçu, Alişan'ın bir oturuşta 3,5 kilogram et yediğini söylüyor. Biz onun yalancısıyız...

Luis Neto

Sırada bir futbolcu var. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Türkiye'ye gelir gelmez soluğu Nusr-et'te almış. Neto'nun restoranda verdiği sipariş ise şöyle: Kuzu kafes, küşleme, lokum olmak üzere 3 kilo et!

Bülent Ersoy - Nur Yerlitaş - Oya Aydoğan

Yine maziye gidiyoruz :) Posta'da 2013 yılında çıkan bir haberde; "Bünelt Ersoy'un Kumkapı'san aldığı 800 TL'lik kalkanı Nur Yerlitaş'ın evinde pişirdiler. Üçlü, yemek eşliğinde Muhteşem Yüzyılı izledi" ifadeleri yer alıyor.