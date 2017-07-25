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Gün Boyu Depolanan Yağlardan Bu Karışımla Sadece 1 Gecede Kurtulun

Gün Boyu Depolanan Yağlardan Bu Karışımla Sadece 1 Gecede Kurtulun

Gün Boyu Depolanan Yağlardan Bu Karışımla Sadece 1 Gecede Kurtulun

Sabahtan beri yediniz içtiniz doydunuz fakat akşama doğru bir pişmanlık mı çöktü? O zaman yatmadan önce bir kaşık bu karışımdan kesinlikle tüketmelisiniz! Etkilerini gördükten sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz :)

Pişmanlıklarınızı ertesi güne bırakmayın hanımlar, beyler. Sabah depoladığınız yağları gece yatmadan en aza indirip metabolizmanızı gece boyunca çalıştırmak için bu karışıma ihtiyacınız var.

Metabolizmayı hızlandıran, yağ yakımını aktif hale getiren bu içecek bizler için bir mucize.
Elbette öğünleri sürekli olarak fast food, kızartma ve hamur işiyle geçirecekseniz bu içecek tek başına yetersiz kalabilir. Formülün yanı sıra spor yapmak gerekli olabilir.
Genel olarak öğünlerini atlamayan ve yeterli miktarda kalori alıp zaman zaman bunun üstüne çıkıyorsanız mutlaka denemelisiniz.

su

Gerekli malzemeler;

1 adet limon
1 demet maydanoz
1 yemek kaşığı sirke
1/2 litre su
3 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı:

Yarım litre suyu kaynatmakla başlıyoruz işe.

Suyu kaynattıktan sonra altını kısın ve geriye kalan tüm malzemeleri doğrayıp suyun içine ilave edin.

Doğranmış limon, sirke, ayıklanmış maydanoz ve çubuk tarçını suya koyduktan sonra ocağın altını kısın. 5 dakika bekledikten sonra tencereyi ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün ve dolabınıza kaldırın.

Yatmadan bir saat öce 1 su bardağı için. bu karışım yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya yarayacak ve böylelikle yağ yakımınız aktif hale gelecektir. Belirtmekte fayda var; kullanılan malzemeler ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı olsa da yine olası bir alerji durumuna karşı muhakkak doktorunuza danışın. Sonrasında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz :)

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