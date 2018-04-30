Günde 1 tane yiyin! Ağrı olan bölgeye sürerseniz…

İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniyle sağlığa pek çok faydası bulunan kırmızı biber, tam bir şifa kaynağıdır. Kanserden gribe, felçten bronşite kadar birçok hastalıktan koruyan acı biber, özellikle sebze yemekleri ve etin yanında bol bol tüketilen ve eski medeniyetlerden bu yana kullanılan bir yiyecektir.

Mutluluk hormonunun salgılanmasına da yardımcı olan acı biber, metabolizmanın hızlı çalışmasına neden olur.

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Acı biberin içinde bulunan kapsaisin isimli madde ve söğüt kabuğu, ağrıların dindirilmesinde etkili oluyor.

Masaj için özellikle susam yağı iyi bir baz yağdır. Bu yağın içine kırmızı pul biber özü, nane yağı menthol, melisa yağı, karanfil yağı gibi karışımlar ekleyerek ağrılı bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Kırmızı pul biber özlü yağlar ısıtıcı, ağrı kesici ve antiromatizmal etkisiyle yararlıdır. Eğer üşüme değil de yanma varsa, o zaman da tersine soğutucu etkili menthollü yağlar daha iyidir.

Ev Yapımı Kırmızı Biber Merhemi

Bu ev yapımı ağrı kesici merhem, eklem ve kas ağrılarının tedavisinde birçok bitki uzmanı tarafından önerilmektedir.