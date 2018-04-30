YEMEK

Günde 1 tane yiyin! Ağrı olan bölgeye sürerseniz…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

Uzmanlar tarafından her gün 1 tane yenilmesi önerilen acı biber, en sağlıklı besinler arasında bulunuyor.

Günde 1 tane yiyin! Ağrı olan bölgeye sürerseniz…

İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniyle sağlığa pek çok faydası bulunan kırmızı biber, tam bir şifa kaynağıdır. Kanserden gribe, felçten bronşite kadar birçok hastalıktan koruyan acı biber, özellikle sebze yemekleri ve etin yanında bol bol tüketilen ve eski medeniyetlerden bu yana kullanılan bir yiyecektir.

Mutluluk hormonunun salgılanmasına da yardımcı olan acı biber, metabolizmanın hızlı çalışmasına neden olur.

Bu formülü deneyin

Acı biberin içinde bulunan kapsaisin isimli madde ve söğüt kabuğu, ağrıların dindirilmesinde etkili oluyor.

Masaj için özellikle susam yağı iyi bir baz yağdır. Bu yağın içine kırmızı pul biber özü, nane yağı menthol, melisa yağı, karanfil yağı gibi karışımlar ekleyerek ağrılı bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Kırmızı pul biber özlü yağlar ısıtıcı, ağrı kesici ve antiromatizmal etkisiyle yararlıdır. Eğer üşüme değil de yanma varsa, o zaman da tersine soğutucu etkili menthollü yağlar daha iyidir.

Ev Yapımı Kırmızı Biber Merhemi

Bu ev yapımı ağrı kesici merhem, eklem ve kas ağrılarının tedavisinde birçok bitki uzmanı tarafından önerilmektedir.

Hazırlanışı;

Yarım fincan zeytinyağı ile 2 dolu çay kaşığı toz kırmızıbiberi iyice karıştırın. Çift tencere yöntemi ile ısıtın. ( Çift tencere yöntemi: Bir tencereye su koyun ve ocakta ısıtın. Zeytinyağı-biber karışımını koyduğunuz cam kâseyi bu tenceredeki suyun içine koyarak ısıtın). Karışım ısındığında, tencereden çıkarıp soğumasını bekleyin. Isıtma ve soğutma işlemini en az 2-3 saat veya bütün gün tekrarlayın. Bu, infüzyonu daha da güçlendirir. Merhemin etkisini artırır.

İstediğiniz kıvama gelince karışımı süzün. Çift tencere yöntemi ile, 1 yemek kaşığı balmumu eritin. Erimiş bal mumunu kırmızı biber-zeytin yağı karışımına ekleyin. İyice karıştırın ve hava geçirmez bir kapta saklayın. Eklemlere bu merhemi sürerek masaj yapın ve kurumaya bırakın.

Eklem ağrısı, sertlik ve şişlikten kurtulmak için ev yapımı merhemi düzenli olarak kullanın.

Acı kırmızı biberin faydaları;

Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir. C vitamini açısından zengin olan acı biber vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.

Vücutta oluşan ağrıların geçmesine yardımcı olur.

Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda acı biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür. Kalp krizine yakalanma riskini azaltırır

Ülsere karşı koruma sağlar

İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber iyi bir zayıflatıcıdır.

Kabızlık sorununun önlenmesinde etkili olan acı biber aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Bronşitin hafiflemesine yardımcı olur

Sindirim salgısını arttırarak iştah açar ve sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

İçeriğindeki karotenoid sayesinde prostat, mesane, mide ve karaciğer kanseri gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar ve tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Yine kırmızı biber mide ve salgı bezlerinin uyarılmasını sağlayarak mide asidinin düzene sokulmasına yardımcı olur, sindirimi kolaylaştırır ve idrarın vücuttan kolay atılmasına yardımcı olmaktadır.

Posa içermesi sayesinde kolesterolü düşürücüdür.

Fırında közlenerek tüketildiğinde terlemeyi arttırarak toksinlerin atılmasını destekler.

Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değdirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.

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acı biber yemek

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