Günde 10 kalori alarak beslendi! Ölümün eşiğinden döndü...
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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15.02.2018 14:07 | Son Güncelleme
Kilolu olduğu için arkadaşlarının alay konusu olan Beth Hall, öyle bir diyet uyguladı ki neredeyse hayatını kaybediyordu!
24 yaşında olan Hall, kilolarıyla dalga geçilince açlık rejimine başlamış ne yazık ki... Bu süreçte sadece kahve ve çay tüketmiş.
Günde aldığı kalori ise sadece 10'muş! Neyse ki Hall, bir süre sonra bu diyetten vazgeçmeyi kabullenerek anoreksiyanın eşiğinden dönmüş.
Gün boyunca sadece kahveyle beslenen genç kız, ağzına başka hiçbir şey sürmüyormuş, evet buna su da dahil...
Çevresinin ısrarı sonucu doktora başvurmayı kabul eden Hall, o korkunç görüntüsünden kurtulabilmiş.
Yanlış diyetlerin insanların hayatlarını nasıl kararttığını görebiliyoruz. Öğünlerinizi aksatmadan, düzenli ve sağlıklı beslenmenin sonucunda ideal kiloya kavuşmamak mümkün değil.
Herkesin uyguladığı diyetleri yapmak yine tehlikeye davetiye çıkarabilir. Diyet listelerini uygulamadan önce muhakkak bir doktora danışmanızda fayda var.
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