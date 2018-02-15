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Günde 10 kalori alarak beslendi! Ölümün eşiğinden döndü...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kilolu olduğu için arkadaşlarının alay konusu olan Beth Hall, öyle bir diyet uyguladı ki neredeyse hayatını kaybediyordu!

Günde 10 kalori alarak beslendi! Ölümün eşiğinden döndü...

24 yaşında olan Hall, kilolarıyla dalga geçilince açlık rejimine başlamış ne yazık ki... Bu süreçte sadece kahve ve çay tüketmiş.

10 kalori

Günde aldığı kalori ise sadece 10'muş! Neyse ki Hall, bir süre sonra bu diyetten vazgeçmeyi kabullenerek anoreksiyanın eşiğinden dönmüş.

10 kalori

Gün boyunca sadece kahveyle beslenen genç kız, ağzına başka hiçbir şey sürmüyormuş, evet buna su da dahil...

10 kalori

Çevresinin ısrarı sonucu doktora başvurmayı kabul eden Hall, o korkunç görüntüsünden kurtulabilmiş.

10 kalori

Yanlış diyetlerin insanların hayatlarını nasıl kararttığını görebiliyoruz. Öğünlerinizi aksatmadan, düzenli ve sağlıklı beslenmenin sonucunda ideal kiloya kavuşmamak mümkün değil.

10 kalori

Herkesin uyguladığı diyetleri yapmak yine tehlikeye davetiye çıkarabilir. Diyet listelerini uygulamadan önce muhakkak bir doktora danışmanızda fayda var.

gunde-sadece-10-kalori-alinca-olumden-dondu-5526976

10 kalori

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Anahtar Kelimeler:
diyet sağlık

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