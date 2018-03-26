YEMEK

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

Muzun sağlığa olan faydası bilinen bir gerçek. Hem faydası hem de lezzeti nedeniyle muzu sevmeyen yok gibidir. Ancak muz alırken ve tüketirken bilmemiz gereken bazı gerçekler var.

Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Muz satın alırken genelde dış kabuğu sarı, temiz ve lekesiz olanları tercih ederiz. Ancak Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, tamamen olgunlaşmış ve üzerinde leke olan muzlardan günde iki tane yerseniz vücudumuz büyük ölçüde değişikliğe uğruyor.

Bir ay boyunca tamamen olgunlaşmış üzerinde leke olan muzlardan günde iki tane yerseniz bakın neler oluyor. x

İşte faydaları;

Tansiyonu düşürür: Muz az sodyum, çok potasyum içerir. Bu da tansiyonu düşürmesini, felç veya kalp krizi geçirmekten korumayı sağlar. Muz sağlıklı bir kalbin anahtarıdır.

Mide ekşimesini tedavi eder: Muz doğal bir antiasit, asit bağlama maddesi olarak görünebilir. Bir muz bile mide ekşimesine faydalı olur ve semptomları azaltır.

Demir kaynağıdır: Muz demir içerir. Kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşturmakta yardımcı olur ve vücuttan akan kanı güçlendirir. Kansızlık ta, demir içeren bir beslenme ile tedavi edilebilir.

Enerji sağlar: Muz vücuda enerji verir. Özellikle spor yapıyor, spor salonuna gidiyorsanız, gitmeden önce bir veya iki muz yiyin. Bu muzlar, birkaç saat boyunca çok enerjik olmanızı sağlayacaktır.

Mide için faydalıdır: Muz yumuşak ve hafif olmasından dolayı özellikle mide sorunu yaşayanlar, mide uru olanlar için çok yararlıdır. Besleyici bir meyve olan muzun lapa gibi olması mide duvarını asitler ve diğer yanmalardan korur.

Depresyona karşı etkilidir: Muzun depresyona karşı iyi gelmesinin sebebi yüksek düzeyde triptofan içermesi ve bunun vücutta serotine dönüşmesidir. Serotin ise insanı daha mutlu ve daha dengeli hale getirir ve genelde moralini daha yüksek tutar.

Kabızlığı önler: Muz yeterli miktarda safra maddesi içerir ve bu nedenle bağırsak hareketliliğinin sürekli kalmasını destekler. Böylece bilinenin aksine, doğal bir şekilde kabızlığa karşı koruma sağlar.

Sinirleri sakinleştirir: Muz şeker seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. İçerdiği B vitamini sayesinde sinirleri yatıştırır. Rahatlamayı sağlar. Bu da stresi azaltır, moralin yükselmesini sağlar.

Vücut sıcaklığını kontrol eder: Ateş nedeniyle artan vücut sıcaklığını kontrol eder ve düşürür.

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