Günde 2 tane lekeli olanlardan yerseniz...

Muz satın alırken genelde dış kabuğu sarı, temiz ve lekesiz olanları tercih ederiz. Ancak Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, tamamen olgunlaşmış ve üzerinde leke olan muzlardan günde iki tane yerseniz vücudumuz büyük ölçüde değişikliğe uğruyor.

Bir ay boyunca tamamen olgunlaşmış üzerinde leke olan muzlardan günde iki tane yerseniz bakın neler oluyor. x

İşte faydaları;

Tansiyonu düşürür: Muz az sodyum, çok potasyum içerir. Bu da tansiyonu düşürmesini, felç veya kalp krizi geçirmekten korumayı sağlar. Muz sağlıklı bir kalbin anahtarıdır.

Mide ekşimesini tedavi eder: Muz doğal bir antiasit, asit bağlama maddesi olarak görünebilir. Bir muz bile mide ekşimesine faydalı olur ve semptomları azaltır.

Demir kaynağıdır: Muz demir içerir. Kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşturmakta yardımcı olur ve vücuttan akan kanı güçlendirir. Kansızlık ta, demir içeren bir beslenme ile tedavi edilebilir.

Enerji sağlar: Muz vücuda enerji verir. Özellikle spor yapıyor, spor salonuna gidiyorsanız, gitmeden önce bir veya iki muz yiyin. Bu muzlar, birkaç saat boyunca çok enerjik olmanızı sağlayacaktır.