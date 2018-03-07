Günde 20 muz yiyerek 9 kilo verdi, olay oldu

Diyetiyle dünya medyasının da ilgisini çeken Anthony inanılmaz şekilde zayıfladı ancak aynı zamanda diyetisyenleri de ayağa kaldırdı.
Loni Jane Anthony adlı kadın yaptığı meyve diyetiyle iddiasına göre forma girdi, kilolarından kurtuldu ve bu sayede internette fenomen haline geldi.
Ancak her gün 20 muz yiyerek yaptığı diyet bazı yorumcuların ve diyetisyenlerin tepkilerine neden oldu. Diyetisyenler, “Kendi diyetinin reklamını yapıyor, insan sadece meyve yiyerek sağlıklı kalamaz” diyerek Loni Jane Anthony’i eleştiri yağmuruna tuttular.
Sosyal medyadan paylaştı
Ancak Anthony, eleştirilerin hiçbirine aldırış etmedi ve 20 muz tüketip fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam etti. Loni ''bu diyet sayesinde hayatımın aşkını da buldum'' diyerek tepkilere göğüs gerdi.
İnternette 100 bin takipçisi olan 26 yaşındaki Anthony, hamileliğinde yaptığı diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koydu.
Sabah, öğlen ve akşam muz dışında hiçbir şey yemeyen ve oldukça zayıflayan Loni, zaman zaman da muza ananas gibi meyveler ekleyerek onu içecek haline getirip tüketti.
Bebek dünyaya getirdi
Loni Jane Anthony, hamilelik süresince de meyve diyetine devam etti. Loni’nin tepki çekmesinin önemli nedenlerinden biri de bebek beklerken buna devam etmesiydi.
Ancak Loni, eleştirilerin aksine sadece muzla beklenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi ve "Hamileyken balina olmak zorunda değilsiniz. Ben bunu kanıtladım" diyerek fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Shona Wilkinson adlı diyetisyen konuyla ilgili şu eleştiriyi yaptı:
"Bu benim hamile bir kadın için tavsiye etmeyeceğim bir durum. Protein ve yağlar hamilelikte önemsediğimiz durumlar. Proteini oluşturan amino asitler vücut hücrelerinin yapı taşlarıdır. Bunlar bebeğin özellikle beyin ve göz gelişimini desteklemesi nedeniyle önemlidir."
Muzun Faydaları
Günde ortalama bir muz tüketimi, ilerde yakalanma ihtimali olan birçok ciddi hastalıktan bizi korur.
Muzun içerdiği zengin miktardaki B6 vitamini kan için çok faydalıdır. Bunun yanı sıra, muzun içerdiği B6 vitamini çok daha güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur.
Kalsiyum tüketimini azaltarak ayrıca kırılgan kemik yapısının oluşmasına izin vermez.
Yapılan birçok araştırma muzun kan basıncını dengelediğini ortaya koymuştur.
Cilt sağlığını korur. Muz derilerde meydana gelen sedef ve akne gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Günde tüketeceğiniz bir muz ile vücudunuzu daha güçlü enerji dolu hale getirebilirsiniz.
Potasyum açısından zengin olan muz böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir.
Sindirime yardımcı olur. Muz aynı şekilde kabızlık sorunları için de sağlıklı bir seçimdir.
Ülsere iyi gelir. Düzenli muz tüketimi ülsere karşı bünyeyi korur, özellikle hidroklorid aside karşı midede kalın bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur
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