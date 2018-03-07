Günde 20 muz yiyerek 9 kilo verdi, olay oldu

Diyetiyle dünya medyasının da ilgisini çeken Anthony inanılmaz şekilde zayıfladı ancak aynı zamanda diyetisyenleri de ayağa kaldırdı.

Loni Jane Anthony adlı kadın yaptığı meyve diyetiyle iddiasına göre forma girdi, kilolarından kurtuldu ve bu sayede internette fenomen haline geldi.

Ancak her gün 20 muz yiyerek yaptığı diyet bazı yorumcuların ve diyetisyenlerin tepkilerine neden oldu. Diyetisyenler, “Kendi diyetinin reklamını yapıyor, insan sadece meyve yiyerek sağlıklı kalamaz” diyerek Loni Jane Anthony’i eleştiri yağmuruna tuttular.

Sosyal medyadan paylaştı

Ancak Anthony, eleştirilerin hiçbirine aldırış etmedi ve 20 muz tüketip fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam etti. Loni ''bu diyet sayesinde hayatımın aşkını da buldum'' diyerek tepkilere göğüs gerdi.

İnternette 100 bin takipçisi olan 26 yaşındaki Anthony, hamileliğinde yaptığı diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koydu.

Sabah, öğlen ve akşam muz dışında hiçbir şey yemeyen ve oldukça zayıflayan Loni, zaman zaman da muza ananas gibi meyveler ekleyerek onu içecek haline getirip tüketti.