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Güne açma veya poğaça ile başlamayın! Neden mi?…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.04.2018 01:38 | Son Güncelleme

Günümüzde çoğumuz özellikle de çalışanlar, işe giderken bir poğaça alır kahvaltıyı bu şekilde geçiştiririz. Ancak bu yanlış davranış vücudumuz için ölümcül olabilecek sonuçlar doğurur.

Güne açma veya poğaça ile başlamayın! Neden mi?…

Açma veya poğaça özellikle sabah kahvaltılarında çoğumuzun lezzetli bularak tükettiği bir hamur işidir. Zeytinli, peynirli, patatesli gibi farklı şekillerde hazırlanan poğaça gibi unlu mamülleri yemek, güne ağır yiyeceklerle başlamak anlamına gelir.

Çünkü pastanelerden alınan bu besinler genellikle kalp sağlığı için en zararlı yağ olan margarinle yapılır. Uzmanlar güne bu şekilde başlamının kalbi yoracağını ve mümkün olduğunca tüketilmemesini öneriyor.

2 ay her gün 1 adet= 2,5 kilo yağ

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, eğer 2 ay boyunca her sabah yenilecek bir poğaçanın tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza ile girmesi anlamına geleceğini belirtti Kahvaltıyı poğaça ile geçiştirenlere uyarıda bulunan Çelakıl, “Vücudumuzun bir poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor" dedi.

Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu belirten Çelakıl şunları söyledi:

"Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte.

Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz”.

Açma veya poğaçanın zararları

Margarinle hazırlanan bu unlu mamüller, kilo, dolaşım sistemi ve sindirim sistemi için potansiyel tehlike oluştururlar.

Özellikle sabah kahvaltılarında sağlıklı bir şekilde kahvaltı yapmak yerine tüketilen açma ve poğaçalar kalbin erken saatlerde yorulmasına neden olur. Kalbin etkilenmesi de kısa sürede tüm vücudu etkileyebilir.

Diğer yiyeceklere göre daha fazla kilo aldırırlar. Özellikle sabah saatlerinde alınan bu yiyeceklerle vücuda giren yağların verilmesi de çok kolay değildir.

Midesi hassas olan kişilerin tükettikleri sıcak poğaçalar midenin kısa sürede yanmasına ve ağrı oluşmasına neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
poğaça yemek

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