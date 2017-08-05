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Güne iki yumurta ile başlamanın küçük ama inanılmaz 7 faydası!

Güne iki yumurta ile başlamanın küçük ama inanılmaz 7 faydası!

Güne iki yumurta ile başlamanın küçük ama inanılmaz 7 faydası!

Günde iki yumurtanın vücudunuzda yarattığı değişimlere inanamayacaksınız!

Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünlerinden biri. Peki kahvaltıda iki adet yumurta yemenin vücudunuza sağladığı inanılmaz faydaları biliyor muydunuz?

1) Gözlerinizi korur ve görme yeteneğinizi arttırır.

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Yumurtanın içinde bolca bulunan lutein adlı antioksidan göz sağlığınızı korumaya ve görme yeteneğinizi arttırmaya katkı sağlar.

2) Kalsiyum almanıza yardımcı olur.

yumurta 2 adet

Yumurta içindeki D vitamini sayesinde vücudunuzun kalsiyum emilimine katkı sağlar. Bu sayede kemiklerinizi ve dişlerinizi dolaylı yoldan güçlendirmiş olur.

3) Karaciğerinizi korur, saçlarınızı ve cildinizi güzelleştirmeye yardımcı olur.

Yumurtanın içindeki B vitamini karaciğerinizi toksinlerden korumanın yanı sıra cildinizi güzelleştirmeye ve saçlarınızın sağlıklı bir hale bürünmesine yardım eder.

4) Kan dolaşımı ve buna bağlı rahatsızlıkların oranını düşürür.

Evet. Gerçekten de düşürür! Genel kanımızın aksine son araştırmalar yumurtanın içindeki kolestrolün o kadar fazla ve o kadar zararlı olmadığını gösteriyor. Hatta yumurtanın bu rahatsızlıklara iyi geldiği ve gerçekleşme oranını azalttığı araştırma sonuçları arasında. Ayrıca içerdiği omega-3 ile damar yollarındaki yağlanma ihtimalini azaltır.

5) Kilo vermenize yardımcı!

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Eğer düşük kalorili bir diyet yapıyorsanız, bu diyetinize iki adet yumurta eklemek sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardım eder.

6) Meme kanseri riskini azaltır.

meme

Yumurtanın içindeki kolin adlı madde araştırmalara göre meme kanseri riskini %18 düşürür. Ayrıca beyin sağlığı için de yararlıdır.

7) Genç ve sağlıklı görünürsünüz!

Cildinizin yaşlanmasını yavaşlatır, cildinizi parlatır ve göz çevresinde kırışıklıklara da iyi gelir.

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