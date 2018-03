Haftada bir çiğ köfte yerseniz ne olur?

Geleneksel mutfağımızın en çok tercih edilen yemeklerindendir çiğ köfte. Neredeyse kimsenin ayırt etmeden tükettiği bu lezzetin tüketimi ise her geçen gün daha da artıyor. Severek yediğimiz çiğ köftenin faydaları ise azımsanacak gibi değil.

Ham maddesi bulgur olan köfte, salça ve baharatlarla yoğurularak elde ediliyor. Bu güzel karışımın faydalarını sıralayacak olursak;

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Çğ köftedeki bulgur sadece suyla ıslatılır ve yoğurulur. Pişirilmediği için tüm besin değerleri oldukça etkilidir. Doyurucu özelliği bulunan bulgur tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Yüksek müiktarda lif içeren bulgur, kilo kontrolünü kolaylaştırır.

Bağışıklığı güçlendirir

Çiğ köftede kullanılan baharatlar tam bir sağlık iksiri. Özellikle kullanılan kırmızı biber A vitaminine sahiptir. Bu vitamin sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir.

Kolestrolü düşürür

Etsiz çiğ köfte içinde yer alan isot ve pul biber, yüksek derecede E ve C vitamini içerir. Hatta bu C vitamini oranı portakaldan 3 kat daha fazladır. Çiğ köftenin düzenli tüketimi sonucu vücudunuz E ve C vitamini depolamış olur. Böylelikle yüksek kolesterolün düşmesi sağlanır. Aynı zamanda öiğ köfte içinde bulunan ceviz, kanın pıhtılaşmasını önler.