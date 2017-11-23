YEMEK

Haftada bir çiğ köfte yerseniz ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.11.2017 11:21 | Son Güncelleme

Canımız, ciğerimiz çiğ köfteyi haftada bir tüketmenin inanılmaz faydaları varmış. Hem lezzetli hem faydalı hem de bütçe dostu. Daha ne olsun...

Haftada bir çiğ köfte yerseniz ne olur?

Geleneksel mutfağımızın en çok tercih edilen yemeklerindendir çiğ köfte. Neredeyse kimsenin ayırt etmeden tükettiği bu lezzetin tüketimi ise her geçen gün daha da artıyor. Severek yediğimiz çiğ köftenin faydaları ise azımsanacak gibi değil.

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Ham maddesi bulgur olan köfte, salça ve baharatlarla yoğurularak elde ediliyor. Bu güzel karışımın faydalarını sıralayacak olursak;

Kilo vermeyi kolaylaştırır

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Çğ köftedeki bulgur sadece suyla ıslatılır ve yoğurulur. Pişirilmediği için tüm besin değerleri oldukça etkilidir. Doyurucu özelliği bulunan bulgur tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Yüksek müiktarda lif içeren bulgur, kilo kontrolünü kolaylaştırır.

Bağışıklığı güçlendirir

Çiğ köftede kullanılan baharatlar tam bir sağlık iksiri. Özellikle kullanılan kırmızı biber A vitaminine sahiptir. Bu vitamin sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir.

Kolestrolü düşürür

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Etsiz çiğ köfte içinde yer alan isot ve pul biber, yüksek derecede E ve C vitamini içerir. Hatta bu C vitamini oranı portakaldan 3 kat daha fazladır. Çiğ köftenin düzenli tüketimi sonucu vücudunuz E ve C vitamini depolamış olur. Böylelikle yüksek kolesterolün düşmesi sağlanır. Aynı zamanda öiğ köfte içinde bulunan ceviz, kanın pıhtılaşmasını önler.

Folik asit içerir

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Özellikle hamile kadınlar için önemli bir maddedir folik asit. Çiğ köftenin ham maddesi olan bulgurda folik asit oranı yüksektir. Hamile kadınların folik asit tüketimi bebeğin zeka gelişimini olumlu yönde destekler.

Grip için doğal ilaç

Nezle ya da grip olmadan önce çiğ köfte tüketirseniz, bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve bol bol C vitamini depolamış olacaksınız. Bu da size hastalığın kapılarını kapatmış olacak. Özellikle içeriğinde bulunan soğan ve sarımsak sayesinde tam bir doğal antibiyotiktir.

Aman dikkat!!!

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Taze çiğ köftenin saklama süresi en fazla 3 gündür. Aynı zamanda mikrobiyolojik açıdan riskli olan bu gıdanın hijyen koşulları içinde üretilmesi gerekir. Saklama koşullarını da özen göstermeniz gerekir. Sıcak olmayan, kuru ortamlarda muhafaza etmek her zaman daha sağlıklıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Çiğ köfte yemek

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