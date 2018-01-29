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Hamsiyi kılçığı beraber yiyin! Neden mi?

Hamsiyi kılçığı beraber yiyin! Neden mi?

Hamsiyi kılçığı beraber yiyin! Neden mi?

Kış ayları özellikle de balık sevenler için en şanslı mevsimlerdir. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen tam bir vitamin kaynağı balık kışın bol olur.

Tavasından buğlamasına, ızgarasından mangalına ve pilavlısına kadar çok farklı şekilde tüketilen balık hakkında belki de bugüne kadar çok duymadığınız bir püf noktasından bahsedeceğiz.

Uzmanlar hamsi, istavrit gibi küçük balıkları kılçıkları ile yemeyi tavsiye ediyor. Çoğumuz ızgara ve buğlamasını yaparken hamsiyi kılçıklarından temizler ve aslında epeyce zaman harcarız.

Kılçağını, iskeletini de tüketin

Ancak Omega 3 ve kalsiyum nedeniyle kemik sağlığı için önemli bir kaynak olan hamsi ve istavriti kılçığı ile tüketmek daha yararlı. Balığın içindeki iskelette bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kılçık bakımından en küçük ve çiğnenebilen balık ise hamsidir.

Hamsinin yararları

Uzmanlar, özellikle balığın, hamileler ve yaşlılar için kalp hastalıkları, alzheimer, görme bozuklukları, ruh sağlığı, prostat, astım, şeker gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu bildirmektedir.

Balık, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıkça gözlemlenen osteoporoz hastalığının önlenmesinde de etkilidir. Osteoporoz yani kemik erimesi, çoğunlukla kemik kırıkları ile ortaya çıkar ve başta yaşlılar olmak üzere birçok kişinin yatalak hale gelmesine neden olur.

Uzmanlar, osteoporozdan korunmak için yapılması gerekenleri şöyle açıklıyor;

"Öncelikle; protein kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenme, düzenli spor yapmak, düşmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Doğru tedavi ve önlemlerle kırık riski yüzde 70 azaltılabiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi yoğun yağış alırken az güneş almaktadır. Bildiğiniz gibi yeterli D vitamini sentezi için vücudumuza güneş ışınlarının teması gerekiyor. Dolayısıyla günlük poliklinik uygulamalarında D vitamini eksikliğini ve kemik erimesini çok sık görüyoruz. Öte yandan ilimiz özellikle istavrit ve hamsi gibi deniz balıkları açısından çok şanslı. Bu balıklar özellikle içerdikleri Omega 3 ve kalsiyum açısından kemik sağlığı için büyük nimettir.”

Hangi ayda hangi balık

Balık türlerine göre sonbahar ve kış aylarında farklı sezonlar vardır. Hangi ayda hangi balığı yemeyi bilmek gerekir. Ekim ayında göç zamanında Karadeniz’den Marmara’ya doğru palamut ve lüfer geçişi olur. Kasım ayında istavrit, levrek ve hamsi zamanı olup, aralık ayı ise mezgit, hamsi ve palamut yeme zamanıdır.

Hamsinin faydaları

Hamside bulunan Omega-3 yağ asitlerinin kandaki kolesterolü, trigliseridi ve kan basıncını düşürerek, kalp sağlığını koruyucu etkisi ile günümüzde en fazla tercih edilmesi gereken besin maddesidir.

Omega-3 yağ asidi yağlı hamsilerde daha fazla bulunur. Aman hamsinin yağından korkmayın, yağında bol miktarda Omega-3, A ve D vitaminleri bulunur. Kutuplarda yaşayan Eskimolar da kalp damar rahatsızlığının olmamasının nedeni bol miktarda yağlı balık yemeleridir.

Hamsi, yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengindir.

Kas ve karaciğeri B, B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), Nikotinikritasit, B6 (Pridoksin), Pantotenikasit, B12 (Kobalamin) ve D vitaminleri için önemli bir kaynaktır.

Kalp ve damar sağlığında,

Kan basıncının düzenlenmesinde,

Kansızlığın önlenmesinde,

Büyüme ve gelişmede,

Migren ve depresyona karşı,

Sinir sisteminin desteklenmesinde,

Kemik sağlığında,

Hafızanın güçlendirilmesi,

Saç ve cilt sağlığında etkili olabileceği belirtilmiştir.

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