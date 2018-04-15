Haşlanmış muz suyu için mışıl mışıl uyuyun

Uykusuzluk sorunu çekiyorsanız, evinizde hazırlayacağınız basit bir karışım ile, uykusuz gecelere veda edebilirsiniz. Muz kürü için malzemeler sadece bir adet muz ve yeteri kadar su.

Muz kürünün hazırlaması da malzemeleri kadar kolay. Bir adet muzun uç kısımlarını kesip bir tencereye koyun üzerine de yeteri kadar su koyun ve yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ardından ocağı kapatıp biraz demlenmesini bekleyerek süzün. Bir bardağa doldurduğunuz bu muz suyunu afiyetle içip kolayca uykuya dalmayı bekleyebilirsiniz. İsterseniz, bu suyun içine tarçın da ekleyebilirsiniz.

Haşladığınız muzu ise kabuklarını soyup tüketebilirsiniz. Kabuklarını soyduğunuz muza tarçın veya aromalı başka besinler de katıp tüketmenizi önerebiliriz.

Uykuya dalmayı kolaylaştırır

Lif oranı oldukça yüksek olan muz kokusu ve tadı ile dünyada en çok tüketilen ve sevilen besinlerin başında gelir.

Muz ve özellikle kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir yiyecektir. Magnezyumun uyku problemlerini giderici özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle potasyum ve magnezyum birleşince kaslarda rahatlama ve gevşeme meydana gelmektedir. Kaslarımız rahatladığında uykuya dalmamız daha kolay olacaktır.