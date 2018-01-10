Havuç şişmanlatır mı! Havucu çiğ mi, pişirerek mi yemeliyiz?

Tadı ve faydalarıyla salatalarımızın vazgeçilmez besini havucun yararları saymakla bitmez. Özellikle kışın hem çiğ hem de pişirilerek yenen havuç, suyu sıkılarak meyve suyu olarak ta içilmektedir.

Havuç kilo aldırır mı veya kilo vermede yardımcı olur mu sorusu sıkça beslenme uzmanlarına da sorulur.

Havuç suyu, kilo vermek isteyenlerin kullandığı içeceklerdendir. Sabah uyanınca havuç suyu içildiğinde metabolizma çalışmasını hızlandırdığı belirtiliyor. Ayrıca bu suyun gün boyunca tokluk hissi verdiği de kaydediliyor. Uzmanlar, havuç suyu ve enginar suyunu sıkarak içerseniz metabolizmanın çok hızlanacağını, vücut dengesinin ve bağırsakların düzene gireceğini söylüyor.

Pişmişinden kaçının

Ayrıca kalorisi düşük bir besin. 100 gram havuçta en fazla 20-30 kalori kazanılabiliyor. Glisemik yükü eskiden sanıldığı gibi yüksek de değil. Bu nedenle kilo kontrolünü de kolaylaştırıyor.

Havuç “çiğ” olarak yendiğinde kan şekerini “zıplatıp”, insülin dalgalanmalarına yol açmıyor, “kilo almanıza” da neden olmuyor.

Bu tür sorunlar havuç ”pişince” ortaya çıkıyor. Özetle çiğ havucun değil, pişmiş havucun glisemik yükü fazla, havucun çiğ değil pişmişinden kaçınmak gerekir.

Bağırsakları çalıştırır

Havuç, kış sebzelerinin en faydalılarından biri olarak “betakaroten” olmak üzere çok sayıda vitamin (B1, B2 ve C vitamini), mineral ve bitkisel posa içeriyor.

Posadan zengin yapısı ile sindirim sistemini temizleyerek bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Özellikle çiğ havuç veya taze havuç suyu düzenli olarak yiyip içilince vücudun antioksidan kapasitesi güçleniyor.

Başta kalın bağırsak, prostat, meme, yemek borusu kanseri olmak üzere birçok kansere karşı koruma sağlıyor.

Havucun suyu, püresi ve rendesi de tam bir damar dostu. Kolesterol kontrolünü kolaylaştırması, kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damarlara verdiği zararları azaltması yabana atılacak faydalar değil.