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Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

Büşra Pekin’den Hadise’ye, Seda Akgül’den Sıla’ya, Meryem Uzerli’den Işın Karaca’ya kadar birçok ünlü dönem dönem kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadı sonrasında da şaşılacak bir değişimle yeniden hayranlarının karşısına çıktılar.

Sık sık alıp verdiği kilolarıyla başı dertte olan ünlülerden biri de Hazal Kaya. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, A.Ş.K. Son Yaz Balkanlar, Maral ve Genco gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde hızla tırmanan Hazal Kaya son olarak Bizim Hikaye adlı diziyle ekranlara yeniden döndü. Fazlakilo.com'un haberine göre Hazal kaya nasıl zayıflamış, hep birlikte bakalım...

Şeker hastalığı kilo aldırdı

Ekranların sevilen yüzü genç oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve hem kendisinin hem de sevenlerinin yüzü gülmüştü.

Şeker hastalığı yüzünden hızla kilo aldığı bilinen ünlü oyuncu daha önce hızla kilo alıp vermesiyle ilgili olarak konuşmuş ve şunları söylemişti;

“Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim”.

Verdiği kilolardan sonra hayranlarının karşısına fit bir şekilde çıkan oyuncu, zayıflamak için ekstra bir şey yapmadığını ve bunun bir sır olmadığını belirten Kaya’nın verdiği bilgiye göre beslenmenin zayıflamadaki etkisi çok fazla. Kaya’nın anlatımıyla kısa sürede 11 kilo şu şekilde verildi:

'Hastalığıma göre beslendim'

“Hеr gün önce kahvemi içtim sonra da bir buçuk saat yürüdüm.

Hastalığıma göre beslendiğimde hemen gidiyor kilоlar. İnsanlar şeker hastaları için zayıflamanın zor olduğunu düşünüyor, oysa çok kolay.' dedi.

'Bu işin çok büyük bir sırrı yok aslında. Yediğinе içtiğine dikkat ettiğinde otomatik olarak kilo veriyorsun.

Zaten ben hipoglisemi hikâyesi yüzünden sürekli dikkatliyim. 2.5 saatte bir ne yiyeceğimi biliyorum”.

Hazal Kaya nasıl zayıfladı! İşte Hazal Kaya diyeti

Hazal Kaya zayıflamak için hem düzenli egzersiz yaptı, hem de sağlıklı bir diyet uyguladı.

Beslenmesinde sebze ve meyveye ağırlık veren oyuncu, özel bir kür sayesinde de vücudundaki ödemlerden (şişlik) kurtuldu.

Lif ağırlıklı beslenen Hazal Kaya, güne limon suyu içerek başladı.

Vücudun alkali ortamını güçlendirmeye yardımcı olan limon suyunun yanı sıra aerobik yaparak kan dolaşımının da hızlanmasını sağladı. Bol bol yeşil sebze ağırlıklı beslendi.

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