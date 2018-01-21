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Hem de mışıl mışıl: Gece uyku tutmayanları uyutacak yiyecekler

Hem de mışıl mışıl: Gece uyku tutmayanları uyutacak yiyecekler

Hem de mışıl mışıl: Gece uyku tutmayanları uyutacak yiyecekler

Gece uyku tutmadı, sabaha kadar gözümü kırpmadım, dün gece işkence gibiydi hiç uyuyamadım, sabaha kadar gözüme uyku girmedi, bir dakika bile uyumadan sabahı ettim gibi cümleleri çoğumuz söyler ya da çevremizdeki kişilerden sık sık duyarız.

Uyku sorunu çok sayıda insanın yaşadığı ve hayat kalitemizi birebir etkiyen ciddi bir problemdir. Özellikle büyük şehirlerde gün içindeki yoğunluğu düşünürsek gece çekilen uykusuzluk tüm günümüzü de işkenceye çevirebilir.

Uyku düzeninin bozulmasına neden olan etkenlerin başında beslenme düzeni gelir. Beslenme ve uyku ya da uykusuzluk birebir ilişkili konulardır.

İşte siz de uykusuzluk problemi çekiyorsanız bu besinler kolay uyumanızı ve sabah zinde bir şekilde uyanmanızı sağlayacaktır.

Süt

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Sütün, vücut üzerinde yatıştırıcı bir etkisi vardır. Ilık süt ve 1 tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi, rahat bir uykuya dalmanızı sağlar.

Muz

Muz yüksek bir magnezyum ve potasyum kaynağı olan muz, vücudumuza serotonin ve melatonin salgılatarak kaliteli bir gece uykusu için çözüm oluyor.

Sarı kantaron otu

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Çok sayıda rahatsızlığın tedavisi için faydalı olan sarı kantaron otu, uyku problemlerinin çözümü için de kullanılır.

Yulaf ezmesi

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren yulaf, süt ve tarçın ekleyerek hazırlanır ve tüketilirse rahat bir uyku için iyi tercih olacaktır.

Bitki çayları

Bitki çayları hem yorgun bedeni gevşetecek hem de bebekler gibi rahat uyumanızı sağlayacaktır. Uykusuzluğa çare olarak önerilen bitki çaylarının başında papatya çayı gelir. Melisa çayı da vücudu dinlendiren özelliğe sahip olduğu için uykusuzluğa iyi gelecektir.

Yoğurt

Düşük yağlı bir yoğurt veya ayran, içerdiği triptofan ve kalsiyum sayesinde rahat uyumanızı sağlayacaktır.

Kiraz

Yatmadan önce yiyeceğiniz ve doğal bir melatonin kaynağı olan bir kase kiraz, hızlıca uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Bal

Balın içindeki "oreksin" maddesi, beynin dinlenmesine yardımcı olarak iyi uyumanıza katkıda bulunur.

Kıvırcık salata

Akşam yemeklerinde masadan eksik etmeyeceğiniz kıvırcık salata gevşemenizi sağlayarak uyu uyumanıza yardım edecektir.

Tahıllı ekmekli sandvic

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Akşam yemeğinde serotonin (mutluluk hormonu) salınması için 2 dilim tahıllı ekmek arasına koyacağınız bir parça ızgara ya da haşlanmış hindi veya tavuk eti, erken uyumanızı sağlayacaktır.

Karbonhidrat kokteyli

Akşam yemeğinizde karabuğday, kinoa (gluten içermeyen bir tür tahıl) ve tatlı patates gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerden bir karma hazırlayın. Karbonhidrat insülinin serbest kalmasını sağlar ve kesintisiz uyku için önemlidir.

Brokoli

Brokoli gibi yeşil sebzelerin içeriğindeki mineral magnezyum, kasları ve sinirleri gevşetmeye yardım ederek uyumanızı sağlar.

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