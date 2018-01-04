Hem yağı, hem çayı mucize

Bitkiden elde edilen çayı ve yağı ile birçok hastalığa karşı tedavi edici faydası bulunan okaliptüs, şifalı bitkiler arasında yer alır.

Avustralya bölgesinde doğal olarak yetişen, o bölgeye özgü bir ağaç olan okaliptusun sinizütten saç dökülmesine, yanıklardan yaralara kadar birçok olumlu özelliğe sahiptir

Bitkiden çay, yağ elde edilerek birçok hastalığa karşı fayda sağlanabilir. Balgam söktürücü olması, sinüzite iyi gelmesi, saç dökülmesini önlemesi okaliptüsün faydaları arasındadır.

Okaliptüs Yağının Faydaları ve Kullanım Alanları

Yaraların Tedavisi: Okaliptüs yağı, mikrop öldürücü kalitesinden dolayı antiseptik özelliklere sahiptir. Okaliptüs yağı yaraları, ülserleri, yanıkları, kesikleri, aşınmaları ve yaraları iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca böcek ısırıkları ve sokmaları için etkili bir arındırıcıdır. Ayrıca etkilenen bölgeyi yatıştırmanın yanı sıra, açık yarayı veya rahatsız edici alanı mikrobik aktiviteden ve havaya maruz kalmadan kaynaklı enfeksiyonlardan korur.

Doğal sakinleştiricidir. Strese karşı fayda sağlar.

Flavon glikozitleri sebebiyle idrar söktürüp, ökaliptolun hafif mikrop öldürücülüğü ile aynı zamanda idrar yollarını temizler.

Solunum problemleri: Okaliptüs yağı, soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, astım, burun tıkanıklığı, bronşit ve sinüzit gibi bir dizi solunum probleminin tedavisinde etkilidir. Antibakteriyel, antifungal, antimikrobiyal, antiviral, anti-enflamatuar ve dekonjestan bir yapıdadır. Bu da solunum problemlerini tedavi eden birçok ilaçta iyi bir bileşen olmasını sağlar.

Okaliptüs yağı sıcak suyla karıştırıldığında boğaz ağrısı ve boğaz ağrısının tedavisinde sürekli etki göstermektedir.

Astım tedavisinde okaliptüs: Göğsünüze 1-3 damla arası damlatarak masaj yapın, aroma ve buharın yatıştırıcı etkileri boğazınızı yatıştırıp kan damarlarını genişletecektir. Bu da akciğerlere daha fazla oksijen sağlayacak ve normal solunum elde edilebilecektir.

Zihinsel tükenme: Okaliptüs uyarıcıdır, bitkinlik ve zihinsel halsizliği giderir ve hastayı canlandırır. Stres ve zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olabilir.

Kas ağrısı: Romatizma, lumbago, burkulmuş bağlar ve tendonlar, sert kaslar, ağrılar, fibroz ve hatta sinir ağrısı çeken hastalar için önerilir. Yağ vücudun etkilenen bölgelerinde dairesel hareketle masaj yapılmalıdır. Ağrı kesici özelliği vardır.

Diş bakımı: Okaliptüs yağı, mikrop öldürücü özelliklerinden ötürü çürüklere, diş plağına, diş eti iltihabına ve diğer diş enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir.

Saç Bakımı: Saç derisiyle ilgili problemlerde ve şampuanlarda sıkça kullanılır. Saç biti ilaçlarında ve tedavisinde kullanılır. Saça sürülerek saç taranır ve 10 dakika sonra saç yıkanır.

Bağırsak Sorunları: Sıklıkla bağırsaktaki mikropları yok etmek için kullanılır. Araştırmalar, okaliptüs yağı içmenin vücudun çeşitli yerlerinde, özellikle kolon ve bağırsak gibi hassas bölgelerde ortaya çıkan bakteriyel, mikrobik ve parazit koşulların çoğunu önleyebileceğini gösteriyor.

Cilt Bakımı: Okaliptüs sıklıkla cilt maskeleri ve ilaçlarında kullanılır. Özellikle akne tedavisinde yüze masaj yapılarak kullanılabilir. (Doktorunuza danışmadan kullanmayınız)

Okaliptüs yağının Şeker hastalığı tedavisinde ve ateş düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir.

Sinir iltihaplanmasına fayda sağlamasının yanında bağırsak solucanlarına da etki eder.

Romatizma, kemik ağrısı ve kas ağrıları için okaliptüs lapası kullanılır. Okaliptüs lapası için 10 adet yaş yaprak toplanır. Okaliptüs yaprakları, eldiven takılarak elle ezilir ve lapa haline gelince ağrıyan bölgeye sürülür. Bu şekilde romatizma ağrılarına şifa bulunabilir.

Yaraların iyileşmesi için kullanılabilen hazırlanan lapası, deride oluşan tahrişleri de iyileştirir.

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, soğuk algınlığı, nezle ve grip hastalıklarında okaliptüs banyosu hazırlanarak kullanılması büyük fayda sağlar.

Sinüzite iyi gelir.

Okaliptüs nasıl kullanılır?

Okaliptüs bakterilere karşı büyük etkisi bulunan bir ağaçtır. Buhar banyosu, okaliptüs yağı, çayı ve okaliptüs eriyiği şeklinde kullanılabilir. Fakat kullanımında dikkatli olunmalı, uyarılar göz ardı edilmemelidir.