Sağlıklı beslenme deyince “bol bol su için” cümlesini sık duyar kendimizi zorlayarak ta olsa bunu yapmaya çalışırız. Evet kimimiz için 2 litre su içmek zor gibi görünse de düzenli bol su içmenin cilde olumlu etkisi yapılan bazı denemelerle de kanıtlandı.

Her gün 4 litre su içerseniz ne olur?

Her gün en az 2 litre su içmenin vücudumuz özellikle de cildimiz için çok gerekli olduğu uzmanların üzerinde durduğu ve diyet listelerine de mutlaka eklenen bir konudur.

1 / 8 Her gün 4 litre su içti ve... Sağlıklı beslenme deyince “bol bol su için” cümlesini sık duyar kendimizi zorlayarak ta olsa bunu yapmaya çalışırız. Evet kimimiz için 2 litre su içmek zor gibi görünse de düzenli bol su içmenin cilde olumlu etkisi yapılan bazı denemelerle de kanıtlandı. Peki siz, 2 litreden de fazla su içerek vücudunuzda nasıl değişiklikler olacağını hiç düşündünüz mü?. İşte Amerikalı Wil Fulton bu sınırları da zorlayarak bir ay boyunca günde 4 litre (1 galon) su içip bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı. Bir ay sonunda yaşadığı bu deneyimi internette paylaştı ve vücudunda, teninde oluşan gelişmeleri ortaya koyarak neler yaşadığını gösterdi. Wil Fulton, bu meydan okumaya, daha güzel bir cilt ve daha enerjik bir beden gibi sonuçlar alacağını umarak başlamış. İşte Fulton’un gözünden 1 ay içindeki değişimleri;

2 / 8 1.Gün: Her şeyin Başlangıcı Wil Fulton, bir galon yani yaklaşık 4 litre suyun kaç bardağa denk geldiğini hesapladıktan sonra; günlük kotasını doldurmak için su içme çalışmalarına tam gaz başlamış. İlk gün biraz alışmakla geçmiş ve bardak hesaplamadan vazgeçip bir galonluk şişe taşıma kararı almış. Bunu da motivasyonu artırmak amacıyla yapmış.

3 / 8 5. Gün: 20 Dakikada Bir Lavabo Su içmeyi sevmesine rağmen, 4 litrenin normalden fazla olduğunu ve onu zorladığını söylüyor. Ayrıca 5.günde daha tok hissetmeye başlamış ve daha az yemiş. Bir de tuvalet boyutu var tabii. 20 dakikada bir tuvalete gitmek durumunda kalmış ve gün boşu şiş bir karınla dolaşmış. Ve tabii ki bu nedenle daha az yemek ve sevdiği içecekleri içememek durumunda kalmış. Çünkü midesi su ile doluymuş.

4 / 8 10. Gün: ‘Daha Yakışıklıyım’ Wil deneyin 10. gününe geldiğinde, kendini çok daha iyi ve enerjik hissetmeye başlamış. Eski hayatında sabahları bir bardak kahve olmadan uyanamayan genç adam, deneyin 10. gününde artık çok daha enerjik bir şekilde uyandığını söylüyor. Aynı zamanda kendini daha fazla beğenmeye başlayan Wil, saçlarının ışıldadığını ve cildinin güzelleştiğini belirtiyor.

5 / 8 15. Gün: Enerji tavan yaptı Genç adam günde 2-3 bardak kahve içerken artık buna gereksinim duymuyor ve hatta kahvesiz kendini daha iyi hissediyormuş. Deneyi yarıladığında ise Wil tam anlamıyla bir enerji bombasına dönüşmüş. Aynı zamanda daha düzenli bir uyku düzenine kavuşmuş. Bunun arkasında kafein tüketimi bırakmış olmanın etkisi olduğu çok açık. Üstelik Wil’in fiziksel değişimleri bunlarla sınırlı kalmamış. Vücut sıcaklığının daha düşük bir dereceye ulaştığını belirten Wil, daha az terlemeye başlamış. Wil’in 15. gününe not ettiği en tuhaf şey ise oldukça çarpıcı. ‘Su içmeyi unuttuğum zaman inanılmaz bir biçimde susuyorum. Vücudum bu sulu hayata alıştı gibi.’

6 / 8 20.Gün: İnsanlar daha mutlu olduğumu söylüyor Etrafındaki herkes ona daha mutlu göründüğünü söylemeye başlamış. Gerçekten de daha mutlu hissettiğini söylüyor.

7 / 8 25. Gün: ‘Daha İyi Bir İnsanım’ Tuvaletle olan samimi ilişkileri hala sürüyor. Cildinin kesinlikle daha güzel göründüğünü ve tümüyle enerjik hissettiğini söylüyor. Daha iyi uyuyan, kendini daha enerjik hisseden Wil’in değişimi arkadaşlarının gözünden de kaçmamış. Wil’in eskiye göre daha mutlu göründüğünü belirten arkadaşları bu değişimin Wil’de oldukça belirgin olduğunu belirtiyorlar. Wil’in kız arkadaşı erkek arkadaşının cildinin daha parlak ve temiz gözüktüğünü söylerken, Wil ise kendini çok daha iyi bir insan gibi hissettiğini belirtiyor.