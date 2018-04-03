Her gün yulaf yemeye başlarsanız vücudunuza ne olur?

Yulafın sağlığımıza faydası onu kahvaltı ve ara öğünlere eklememiz için yeterli olacaktır. Başta kalp hastalığı riskini azaltması ve zayıflamada etkisi olmak üzere çok sayıda faydası bulunan yulaf ezmesini beslenme alışkanlıklarınız arasına alın. Ve düzenli olarak yulaf yemeye başladığınızda neler olduğunu siz de görün.
Yulafı daha lezzetli hale getirmek için taze meyve, fındık, tarçın ve az yağlı yoğurt ekleyerek tatlandırabilirsiniz. İşte her gün yulaf yemeniz için 8 neden;
1.Daha iyi bir cildiniz olacak
Yulaf ezmesi, egzama veya tahriş gibi enflamatuar durumların tedavisi için idealdir ve ayrıca sağlıklı bir cildi destekler. Daha güzel ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yulaf ezmesinin kendine özgü özellikleri, içeriğindeki çeşitli vitamin ve eser elementlerin varlığından kaynaklanır. Çinko , cildi temizlemeye ve toksinleri ve diğer zararlı bileşenleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda gözenekleri etkili bir şekilde daraltır ve gençleştirici bir etkiye sahiptir. Demir, cilt hücrelerindeki nemin beslenmesi ve doyumu için en önemli unsurlardan biridir. Manganez şişlik ve iltihapları giderir ve ayrıca yaralar, çürükler, yanıklar ve diğer mikro yaralanmalardan sonra cildin hızlı iyileşmesini sağlar. Magnezyum kan dolaşımını normalleştirir ve cilt hücrelerinin belirgin şekilde yenilenmesini sağlar.
Saç köklerinin güçlenmesini sağlar, içeriğinde bulunan bakır, magnezyum vb. mineraller sayesinde saçların canlanmasına, daha parlak görünmesine olanak tanır.
2. Kaslarınız daha fazla protein alır
Bir porsiyon veya yaklaşık 8 yemek kaşığı yulaf ezmesi, vücudunuza önerilen günlük protein miktarının yüzde 15'ini verir. İçeriğindeki E vitamini, kas liflerini daha hızlı yenilemeye yardımcı olur. Antioksidan özelliği taşır.
3. Yüksek seviyelerde antioksidanlar
Antioksidan bakımından zengin olan bu besin, vücudu toksinlerden arındırır.
Bunlardan biri, Avenchramid'tir. Kaşıntı, iltihap ve tansiyona yardımcı olur.
4. Vücuda enerji verir
Yulaf ezmesi karbonhidrat açısından zengindir ve vücut için daha fazla enerji sağlar. Biraz kuru yulaf tüketmeniz daha uzun süre tokluk hissi uyandırır, diğer yiyeceklere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Bu nedenle onu sabah ilk iş veya öğleden önce yemenizi öneririz. Bu özellikle uzun saatler çalışanlara veya bir sınav için hazırlananlara ihtiyaçları olan enerjiyi sağlayacaktır.
5. Kilo vermenize yardımcı olur
Günlük yulaf ezmesi tüketimi, kilo kaybını hızlandırarak metabolizmayı geliştirmeye yardımcı olur. Yulaf ezmesine dayalı uzun bir süre boyunca yapılan kahvaltı fazla kalori alımından kaçınmamızı sağlar. Yavaş karbonhidratlar içerdiği için iştahı düzenler. İçindeki besinler sadece metabolizmamızı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda vücuttaki yağ ve toksin birikimini de önler ve aşırı yemekten korur.
Aç karnına veya kahvaltıda yağsız sütle veya soya sütüyle, portakal suyu veya kabuklu yemişlerle birlikte yemeniz tavsiye edilir.
6. Kolesterolü azaltır
Yulaf bir lif ihtiva eden adı beta-glukan , vücuttaki kolesterol azaltmaya yardımcı olur.
Yulafta bulunan lifler, kolesterol emilimini hızlandırarak, kolesterol seviyesini dengede tutar. Aynı zamanda, arterlerin duvarlarındaki yağ kalıntılarını temizler kişinin inme ve felç ile karşılaşma riskini de ciddi ölçüde düşürür.
7. Kalp hastalığı riskini azaltır
Yulaflar iyi sağlıklı yağlar bakımından zengindir ve kalp hücrelerini ve dolaşım sistemini destekler. Yulaf ezmesinde bulunan antioksidanlar sayesinde kan damarlarının duvarlarına serbest radikaller ile zarar verme olasılığı azalır.
8. Sindirim problemlerinden kurtarır
Uzmanlar, günde 25 ila 35 gram arasında lif tüketmenizi önermektedir, çünkü bu, iyi bir sindirim için idealdir.
Yulaf ezmesi günlük rutininiz için mükemmeldir, bu yüzden liflerin bağırsaklarınızın düzgün çalışmasını sağlar.
Öğle veya akşam yemeği yedikten sonra sorun yaşıyorsanız, yulaf ezmesi yemek safra kesesi asitlerini azaltmaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Özellikle diyet yapmaya başlayanlar için de çok iyi bir alternatiftir.
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