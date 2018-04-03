Her gün yulaf yemeye başlarsanız vücudunuza ne olur?

Yulafın sağlığımıza faydası onu kahvaltı ve ara öğünlere eklememiz için yeterli olacaktır. Başta kalp hastalığı riskini azaltması ve zayıflamada etkisi olmak üzere çok sayıda faydası bulunan yulaf ezmesini beslenme alışkanlıklarınız arasına alın. Ve düzenli olarak yulaf yemeye başladığınızda neler olduğunu siz de görün.

Yulafı daha lezzetli hale getirmek için taze meyve, fındık, tarçın ve az yağlı yoğurt ekleyerek tatlandırabilirsiniz. İşte her gün yulaf yemeniz için 8 neden;

1.Daha iyi bir cildiniz olacak

Yulaf ezmesi, egzama veya tahriş gibi enflamatuar durumların tedavisi için idealdir ve ayrıca sağlıklı bir cildi destekler. Daha güzel ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yulaf ezmesinin kendine özgü özellikleri, içeriğindeki çeşitli vitamin ve eser elementlerin varlığından kaynaklanır. Çinko , cildi temizlemeye ve toksinleri ve diğer zararlı bileşenleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda gözenekleri etkili bir şekilde daraltır ve gençleştirici bir etkiye sahiptir. Demir, cilt hücrelerindeki nemin beslenmesi ve doyumu için en önemli unsurlardan biridir. Manganez şişlik ve iltihapları giderir ve ayrıca yaralar, çürükler, yanıklar ve diğer mikro yaralanmalardan sonra cildin hızlı iyileşmesini sağlar. Magnezyum kan dolaşımını normalleştirir ve cilt hücrelerinin belirgin şekilde yenilenmesini sağlar.