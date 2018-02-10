Her sabah bir hafta boyunca limon suyu içti ve işte sonuçlar!

Her sabah uyandığında yarım limon suyuyla karıştırılmış 250 ml su için Russo, Bir haftalık deneyim sonucunda limon suyunun cildi daha parlak ve canlı gösterdiğini deneyimledi.

Limon suyunun yararları

Kış aylarında çevrenizdeki çoğu kişi grip olur. Bu da sağlıklı kalmak için sizi daha da zorlar. Doğal virüslerle mücadele etmek için birçok doğal önlem vardır. Ancak önlem alsanız da bazen virüs saldırıları güçlü olur.

Bilmiyorsanız açıklayalım, her sabah sıcak limon suyu içmenin, akneyi temizlemekten , C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve grip ile mücadeleye kadar sağlığa çok sayıda yararı vardır.

Her sabah limon suyu

Her sabah işten önce, 8 ile 9 arasında, 250 ml su ile yarım limon suyunu karıştırdı ve içti. Bu karışımı isterseniz sıcak veya ılık ta tüketebilirsiniz. Hızlı hazırlanan basit ve ucuz bir içecek olan bu karışımın içine isterseniz salatalık ta ekleyebilirsiniz.

Şaşırtıcı olan, aslında sonuçları gördüm

Birincisi, bir hafta "Limon Suyu" mücadelem bittikten sonra, derimin neredeyse kusursuz olduğunu fark ettim. Cildimde fazla yağ ve yeni bir leke yok. Ayrıca dokunduğumda cildim daha yumuşaktı ve çok daha parlak görünüyordu. Esasen, limon suyu yüzümde doğal bir vurgu yarattı.