Her sabah bir hafta boyunca limon suyu içti ve işte sonuçlar!

Her sabah uyandığında yarım limon suyuyla karıştırılmış 250 ml su için Russo, Bir haftalık deneyim sonucunda limon suyunun cildi daha parlak ve canlı gösterdiğini deneyimledi.
Kış aylarında çevrenizdeki çoğu kişi grip olur. Bu da sağlıklı kalmak için sizi daha da zorlar. Doğal virüslerle mücadele etmek için birçok doğal önlem vardır. Ancak önlem alsanız da bazen virüs saldırıları güçlü olur.
Bilmiyorsanız açıklayalım, her sabah sıcak limon suyu içmenin, akneyi temizlemekten , C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve grip ile mücadeleye kadar sağlığa çok sayıda yararı vardır.
Her sabah işten önce, 8 ile 9 arasında, 250 ml su ile yarım limon suyunu karıştırdı ve içti. Bu karışımı isterseniz sıcak veya ılık ta tüketebilirsiniz. Hızlı hazırlanan basit ve ucuz bir içecek olan bu karışımın içine isterseniz salatalık ta ekleyebilirsiniz.
Birincisi, bir hafta "Limon Suyu" mücadelem bittikten sonra, derimin neredeyse kusursuz olduğunu fark ettim. Cildimde fazla yağ ve yeni bir leke yok. Ayrıca dokunduğumda cildim daha yumuşaktı ve çok daha parlak görünüyordu. Esasen, limon suyu yüzümde doğal bir vurgu yarattı.
Ayrıca, limon suyunun kötü kokuya neden olduğunu gördüm. Bu da limonun ağızda bakterilerin parçalanmasına neden olmasındandı. Ayrıca bakterilerle savaşmaya yardımcı olan sitrik asit yüzünden olduğunu farkettim.
Her sabah limon suyu içtiğim haftamın ardından birkaç sivilcenin birkaç gün sonra geri gelmeye başladığını fark ettim. Yani, gerçek gibi görünüyordu.
Bir hafta sonunda, limon suyu cildimi daha net ve daha az yağlı yapıyor gibi görünüyordu.
Haftanın sonunda, ben de cildimi başlamadan önce olduğundan daha şişkin buluyorum. Limonlar doğal bir diüretiktir ve bundan dolayı vücuda asılı kalan ekstra tuzları bırakmasına yardımcı olurlar. Buna karşılık, şişkinlik azalır.
Ne yazık ki, cildimi düzelmekten ve beni daha az şişirmekten başka, başka sağlık yararları fark etmedim. Elbette, bu hafta hastalanmadım, belki de limon suyu bağışıklık sistemimi güçlendirdi. Belirleyemesem de, iç organlarımda da yardımcı olabilir.
Öte yandan limon suyunun olumsuz etkileri vardı. Her gün sabahları susadığımı fark ettim. Ayrıca, eğer bu susuzluğumu gidermezsem ağzımda tuhaf bir lezzet kalmıştı.
Genel olarak, limon eklemeyi veya günlük rutine su eklemeyi kesinlikle düşünebilirim. Cildimin yararları yadsınamazdı ve susamış olsam da ekstra sulu kalmanın yanlış bir yanı yoktu.
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